خليجية تحرر محضرا ضد منوفى بتهمة الاستيلاء على أموالها بحجة الزواج

حررت سيدة خليجية محضرا ضد شاب منوفي، بعد الاستيلاء على أموالها لمدة سنتين بحجة الزواج منها وبعد أن أتت لإتمام الزواج، تهرب منها ورفض الزواج منها بعد مطالبته بإتمام الزيجة، مؤكدة أنها أرسلت له أموالًا على مدار سنتين بعد معرفتها به عن طريق شبكة الإنترنت ووعدها بالزواج.

وتمكنت وحدة مباحث قويسنا بقيادة المقدم أحمد شمس من القبض على الشاب ويدعى" ع. م. ع" 19عاما، مقيم ميت سراج دائرة مركز قويسنا، للتحقيق مع فيما ادعته السيدة الخليجية، وتم استكمال الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز قويسنا يفيد بحضور سيدة تقيم المملكة العربية السعودية، لتحرير محضر ضد شاب يقيم دائرة مركز قويسنا، واتهمت بالاستيلاء على أموال منها خلال عامين عن طريق التحويلات البنكية، حيث كان قد نشأت بينهما علاقة عاطفية، ووعدها بالزواج، ولكن عندما حضرت إلى القاهرة رفض الزواج منها.

وعلى صعيد آخر، تمكنت وحدة مباحث قويسنا، التابعة لمديرية أمن المنوفية من ضبط تشكيل عصابي تخصص سرقة مواشي بالإكراه، عقب ورود بلاغ من أحد المواطنين بدائرة المركز، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لتحديد الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد باستقبال بلاغ من أحد المواطنين بدائرة المركز، بسرقة المواشي الخاصة به، وكلف مدير أمن المنوفية بتشكيل فريق بحث تحت اشراف العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بالمديرية.

وبالانتقال والفحص ومراجعة كاميرات المراقبة، وسؤال الشاكي وشهود العيان، تم جمع المعلومات والتحريات اللازمة عن الواقعة والتي حددت 3 متهمين في الواقعة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبطهم كلًا من "ع. ا. خ"، "ا. م. ا" مقيمان قرية شرانيس دائرة المركز و "ع. و. ا" مقيم قرية شبرا بخوم، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.