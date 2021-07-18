كل ماتريد معرفته عن مكتب تنسيق الكليات والمعاهد 2021

مكتب تنسيق الكليات والمعاهد 2021.. تشهد محركات البحث الإلكترونية خلال هذه الأيام، عمليات بحث كبيرة حول تفاصيل تنسيق القبول بالكليات والمعاهد، وقواعد وطرق التقديم.

مكتب تنسيق الكليات والمعاهد 2021

إدراج 75 رغبة في دليل التنسيق

أدرج مكتب تنسيق القبول بالجامعات، نحو 75 رغبة في الدليل الإلكتروني للكليات والمعاهد العليا، وذلك بماراثون تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2021 - 2022.

التقديم في تنسيق الجامعات مرة واحدة

أشار مكتب التنسيق، إلى أن قواعد تنسيق وترشيح الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والأزهرية وغيرها، سيتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لمرة واحدة فقط.

عدم ترشح من سبق ترشيحه للجامعات الحكومية

شدد مكتب التنسيق، على عدم ترشيح من سبق ترشيحه للجامعات الحكومية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.



اختبارات قدرات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة

يبدأ تنسيق العام الجديد باختبارات القدرات بعد الانتهاء من امتحانات مرحلة الثانوية العامة، والتي تنتهي في شهر أغسطس المقبل، وسيتم إدراج كليتي التمريض والسياحة والفنادق ضمن كليات القدرات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات.

الجامعات الحكومية تقبل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية

يسمح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2021 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في بعض كليات الجامعات الحكومية وفقا للشروط والأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناء على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

قواعد القبول بالجامعات والمعاهد

أقر المجلس الأعلى للجامعات، قواعد القبول بالجامعات والمعاهد بالعام الدراسي الجديد، دون تغيير عن الأعوام الماضية بتطبيق قواعد التوزيع الجغرافي، باستنثاء عودة اختبارات القدرات لكليتي التمريض والسياحة والفنادق ضمن الكليات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاخبتارات.

قبول طلاب الشهادات الفنية بالجامعات الحكومية والمعاهد

يسمح بقبول طلاب الشهادات الفنية بنظام الثلاث سنوات (تجاري - صناعي - صناعي شعبة ترميم آثار - زراعي - موسيقى - مدارس مساعدي الخدمات الصحية)، والطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية (نظام الخمس سنوات) بكليات ومعاهد الجامعات المصرية.

طلاب الشهادة الثانوية العامة لغات (فرنسي - ألماني)

يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة لغات (فرنسي - ألماني) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب تلك اللغات ببعض كليات الجامعات (طبقا للحد الأدنى لهذه الكليات وبشرط ألا يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات الثلاثة عن 65%)، ووفقا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

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