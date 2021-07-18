الأحد 18 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إصابة شيكابالا فى مران الزمالك

جريدة الدستور

أصيب قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا” ولم يستكمل مران الفريق اليوم الأحد.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن شكوى محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق من آلام في العضلة الأمامية، موضحا أن الجهاز الطبي فضل عدم استكماله التدريب مساء اليوم الأحد حيث خضع لتدريبات علاجية.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق يشكو من آلام في وتر صابونة الركبة ولم يستكمل المران، حيث خضع لجلسة علاجية.

ويستعد الزمالك  لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى غد الإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

الإعلان رسميًا خلال ساعات.. آخر تطورات الموقف بشأن الأسعار الجديدة للبنزين

نجوم الفن يساندون «ياسمين عبدالعزيز» بعد تدهور حالتها الصحية

«غيبوبة تامة».. فنان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

أول تعليق من الأهلى بعد سحب الزمالك التهنئة بدورى الأبطال

حلا شيحة تدعو بالشفاء لياسمين عبدالعزيز: «مالقتش أحسن من الصورة دى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

مؤمن المحمدي

الاتحاد المختلط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

ماجد حبته

محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

صور

بعثة الأهلى «أبطال العاشرة» تصل إلى القاهرة

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية» تدين اقتحام متطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى

الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى المبارك

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتدي على المصلين