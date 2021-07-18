«القاموس الشامل» لـ محمد طه كتاب يقدم نظرة بانورامية للأحداث الثقافية

صدر حديثا عن دار فصلة للنشر والتوزيع كتاب "القاموس الشامل"، ويعد الكتاب قاموسًا شاملًا في المعلومات العامة، ويأتي في 390 صفحة من القطع الكبير".

يقول محمد طه لـ"الدستور": أنهيت العمل على هذا الكتاب في عام 2007، ورجعت إليه في السنوات الأخيرة لإضافة الجديد من الأحداث الثقافية الفكرية الهامة، وجاءت دوافعي لانتاج هذا الكتاب هي مجرد القاء نظرة بانورامية ثقافية شاملة حول الأحداث التاريخية الأبرز في المشهد الثقافي والفكري والعالمي، إلى جانب ذلك إتاحة الفرصة للعديد من شرائح المجتمع للتحصل على المعلومة صحيحة، راعيت أن تكون اللغة مكثفة ودقيقة، وذلك لأنني أخاطب فيها جميع الشرائح الاجتماعية ومختلف الفئات العمرية .

ويضيف الكاتب محمد طه " يعد القاموس بمثابة موسوعة ثقافية شاملة "؛ حيثُ يحتوي هذا الكتاب على عشرة أبوابٍ مختلفةٍ في مجالات عدة، مثل: (الأدب - الشِّعْرِ - الفكرِ - الثقافةِ - السياسةِ - الاقتصادِ - الطبِ - العلومِ - الجغرافيا - الطبيعة" .

ويلفت محمد طه إلى أن الكتاب يحتوي على مجموعةٍ مِن المعلوماتِ الدينيَّةِ، والإسلاميَّةِ، والتاريخِ، ويضمُّ الكتابُ أيضًا العديد مِن الأعمالِ الفنيَّةِ، إلى جانب ذلك يتضمن حقيبةً مِن المعلوماتِ الرياضيَّةِ، ومجموعةً مِن الشخصياتِ العَالَمِيَّةِ، والَّتِي أفادتِ العَالَمَ والبشريَّةَ، بالإضافةِ إلى العلماءِ والشخصياتِ الَّتِي حازتْ على جائزةِ"نوبل".

يقول محمد طه عبر مقدمته للكتاب " لفت انتباهي هذا الاسم كثيرًا "القاموس الشامل" عندما جال بخاطري؛ حيثُ أنَّني توصَّلتُ إلى هذا الاسم بعد رحلة بحثٍ كبيرةٍ؛ مِن أجل إيجاد اسمٍ لهذا العمل المتواضع؛ فكان "القاموس" هو عنوان ذلك الكتاب، ويتكوَّنُ هذا الاسمُ مِنْ جزئينِ متشابهينِ في المعنى، ولكنَّهما مختلفَانِ في الشكل والتكوين، وهُمَا: "القاموس" و"البحر الواسع"، وهما أصلُ لكلمةٍ واحدةٍ في معجم "اللغة العربية"، هي: "القاموس"، و"القاموسُ" كما ذُكِرَتْ في اللغة تعني: البحر الواسع.

ولقد وقع الاختيار على هذا الاسمِ بعد توفيق مِنْ المَوْلَى عَزَّ وجَلَّ؛ ليكونَ اسمًا على مُسمَّى؛ حيثُ أنَّ هذا الكتاب يُعدُّ قاموسًا شاملًا في المعلومات العامة " موسوعة ثقافية شاملة "؛ حيثُ يحتوي هذا الكتاب على عشرة أبوابٍ مختلفةٍ في مجالات عدة، مثل: (الأدب - الشِّعْرِ - الفكرِ - الثقافةِ - السياسةِ - الاقتصادِ - الطبِ - العلومِ - الجغرافيا - الطبيعة" .

كما يحتوي الكتابُ على مجموعةٍ رائعةٍ مِن المعلوماتِ الدينيَّةِ، والإسلاميَّةِ، والتاريخِ، ويضمُّ الكتاب ُأيضًا مجموعةً مِن الأعمالِ الفنيَّةِ، وحقيبةً مِن المعلوماتِ الرياضيَّةِ،ومجموعةً مِن الشخصياتِ العَالَمِيَّةِ، والَّتِي أفادتِ العَالَمَ والبشريَّةَ، بالإضافةِ إلى العلماءِ والشخصياتِ الَّتِي حازتْ على جائزةِ"نوبل". وقد رغبتُ أنْ أدوِّنَ هذا الكمَّ الهائلَ مِن المعلوماتِ في كتابٍ؛ لكي تستفيدَ البشريَّةُ جمعاء.

ولقد استغرق هذا الكتاب مدةً مِن الزمن تصلُ إلى عشرِ سنواتٍ، هي بالظبط مدة إعداد هذا الكتاب، ومِنْ خلال هذا العمل أردتُ أنْ ألقي نظرة ثقافية علمية على العَالَمِ بأكملِهِ؛ لكي أبحرَ مع القارئ في بحرٍ مِن المعلومات الثقافية الشاملة، وطموحي أنْ أرضِي الله سبحانه وتعالى، وأنْ ينال هذا العمل إعجاب وثقة القراء، ولأنَّني أريدُ أنْ أضعَ شيئًا يفيد المجتمع.

من الجدير بالإشارة الكتاب " القاموس الشامل " والصصادر عن دار فصلة للنشر والتوزيع ، هو الكتاب الأول للباحث الشاب محمد طه.