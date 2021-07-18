الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اغتصاب ربة منزل على يد شقيقين

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف تفاصيل ما تم تداوله على "فيسبوك"، بشأن مقطع فيديو يتضمن استغاثة من إحدى السيدات لتعرضها للاغتصاب من قبل شخصين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الشخصين وضبطهما وبمواجهتهما قرر أحدهما أنه قام باصطحاب المذكورة إلى منزله بمحض إرادتها، وقاما بتعاطي المواد المخدرة وممارسة الأعمال المنافية للآداب، وذلك لاتفاق شقيقه على الزواج منها عقب إنهاء إجراءات الطلاق من زوجها، رغبة منه في فضح أمرها لشقيقه حتى لا يتزوج منها لسوء سلوكها.

بمواجهة الثاني بأقوال شقيقه أيّد ما جاء بأقواله، وقرر بأنه كان يرغب في الزواج منها ونفى قيامه بالاعتداء عليها، كما أضاف بأن قيامها بنشر فيديو الاستغاثة لعلم زوجها بسوء سلوكها ورغبتها في إثبات براءتها أمام زوجها المتواجد بالخارج، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاغتصاب

وتتضمن عقوبة الاغتصاب في القانون المصري، وفقًا للمادة 267 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011، على أنه «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام اذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب أو تعدد الفاعلين الجريمة».

ووفقًا للمادة 268 التي تنص على أن : «كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».