شقيق ياسمين عبد العزيز: لما حالتها تستقر هنطمن جمهورها

أعرب الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عن استيائه لما يتم يتداوله عن حالة شقيقته الصحية، مشيرًا إلى أن حالتها حرجة.

وشارك “وائل" منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وعلق قائلًا: “أرجوا من السادة الصحافيين احترام واستيعاب قلقنا وعدم نشر أي تصريحات أو صور. ولما نطمن وتستقر الحالة هنطمن الناس عليها وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجه دي”.

وكان الفنان أحمد العوضي قد كتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك منشورا يطلب فيه الدعاء لزوجته ياسمين عبد العزيز، حيث أنها تخضع لعملية جراحية الآن دون توضيح تفاصيل.



وقال العوضي في منشوره: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".



ومنذ أيام نفى الفنان أحمد العوضي، الأخبار المتداولة حول اتهام زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها، وكتب ردًا في صفحته على فيسبوك حول الأخبار المتداولة.



وكتب أحمد العوضي «الرجاء من السادة الصحفيين زملائي أرسلوا إن الخبر ده وصلهم من رقم دولي.. طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفة ومعروف مين وراها».



وتابع: «انا لحد دلوقتي ساكت احتراما للجمهور المحترم.. لكن زوجتي خط أحمر.. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع.. وعدم ردي على كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم واعمالا لقول سيدنا عمر (اميتو الباطل بالسكوت عنه)».



وأضاف العوضي: «وإعمالا لقول الإمام الشافعي.. إذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت .. حملات التشويه المدفوعة والمستمرة ضدي أنا وياسمين ما هي إلا محاولات بائسة لن تجدي نفعا.. فها هو خبر نشرته صفحة أعدت خصيصا لياسمين.. تاريخ الصفحة من ثلاثة أيام... أنا لن أتجاوز احتراما للجميع وأرجو من تسول له لنفسه لتشويه صورة ياسمين الهدوء والراحة... ونبطل اللجان واللجان المضادة.. والأفضل توفير كل هذا المال لأعمال الخير.. فمن الأفضل ان لا نتجاوز احتراما للهيبة واحتراما للجمهور العزيز ... شكرا للسادة الصحفيين اللي بعتولي يسألوني وشكرا للحمهور المحترم الواعي المثقف».