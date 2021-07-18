الأحد 18 يوليو 2021
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سياسي

ضاحي يستقبل نقيب مهندسي طرابلس وشمال لبنان بمقر نقابة المهندسين

المهندس هانى ضاحى
المهندس هانى ضاحى والمهندس بهاء حرب

استقبل هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، الأحد، بهاء حرب نقيب مهندسي طرابلس وشمال لبنان بمقر النقابة العامة للمهندسين برمسيس، وناقش النقيبان دعم أوجه التعاون المشترك بين نقابة المهندسين المصرية ونقابة مهندسي شمال لبنان.

تناول اللقاء الذي ساده كثير من الود والمحبة مناقشة ضوابط وقواعد ومزاولة المهنة وقواعد منح درجة الاستشاري من خلال نقابة المهندسين المصرية وذلك لتطبيقها بنقابة مهندسي لبنان.

كما تطرق اللقاء إلى الموقف الحالي بلبنان الشقيقة وكيفية تقديم الدعم المصري عن طريق النقابة والمكاتب الاستشارية المصرية في إعادة إعمار لبنان عندما تتاح الفرصة لذلك.

شهد اللقاء مناقشات عديدة حول الوضع الهندسي واهم القضايا الهندسية في الوطن العربي، كما حرص المهندس بهاء حرب علي تفقد مبني نقابة المهندسين المصرية والذي يصنف كأحد المباني الاثرية حيث يعود بنائه لعام ١٩٤٦ 

وبوصف نقابة مهندسي مصر أقدم وأعرق النقابات الهندسية والتي تضم اكبر تجمع هندسي علي المستوي العربي والأفريقي، قام المهندس بهاء حرب بزيارة مسرح النقابة وقاعة عثمان احمد عثمان وتفقد اللوحات التي تضم صورا لنقباء مهندسي مصر من بداية نشاتها وحتي اليوم استكمالا لحديث تاريخ نقابة المهندسين المصرية.

كما تضمنت الزيارة مبني اتحاد المهندسين العرب الملحق بالنقابة العامة للمهندسين ومناقشة بعض الأمور الهندسية علي المستوي العربي، كما قام نقيب المهندسين بتسليم درع النقابة لنقيب مهندسي طرابلس وشمال لبنان معبرًا عن حفاؤة الاستقبال الضيف الكريم.

حضر اللقاء المهندس حسن عبدالعليم، أمين عام نقابة المهندسين، وأحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، واللواء هشام أبوسنة، رئيس نقابة مهندسي القاهرة، ومايكل البدراوي، أمين مساعد شعبة الهندسة المدنية.

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