الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لا نزوج بناتنا لغرباء.. القبض على قتلة شاب تقدم لخطبة فتاة من عائلة أخرى بقنا

الأمن
الأمن

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، مساء اليوم الأحد، القبض على متهمين هاربين من حكم بالسجن المؤبد في واقعة قتل بسبب قصة حب، وذلك بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من المباحث الجنائية يفيد إلقاء القبض على كل من، محمد. ح. ع، وصدام. ا. ع، هاربين من حكم بالسجن المؤبد، مقيمين بقرية أبو حزام بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وكشفت التحريات الأولية، عقب البحث عن سجل الهاربين، أنهم متهمون في واقعة قتل بسبب قصة حب، ومحكوم عليهم بالسجن المؤبد، وكانوا هاربين عن مقر إقامتهما بقرية أبو حزام، إلا أنهما عادا إلى القرية من أجل قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، فتم القبض عليهما خلال مرورهما بأحد الأكمنة الأمنية.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن قنا، أن المتهمين قتلا شابًا بسبب ارتباطه بقصة حب مع فتاة من عائلتهما، بعد أن تقدم الشاب لخطبتها إلا أنهم رفضوا الموافقة على الزيجة بسبب العادات والتقاليد التي ترفض زواج الفتيات من عائلات أخرى، فقرروا إيهامه بالموافقة على زواجهما، وطلبوا منه إحضار الشبكة وأثناء عودته بالشبكة قاموا بطرحة أرضا وأطلقوا عليه أعيرة نارية من 3 بنادق آلية سريعة الطلقات، أودت بحياته، وعقب مداولة القضية أصدرت المحكمة حكمها بالمؤبد على المتهمين.

عادات تقاليد قنا مقتل النيابة تحقيق عمل قتل

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وائل لطفي

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