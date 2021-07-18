«مدبولي»: دعم القيادة السياسية حقق طفرة غير مسبوقة في التعليم الجامعي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، خلال جولته في مدينة العلمين الجديدة، جامعة العلمين الدولية، ورافقه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور رشدي زهران رئيس مجلس أمناء الجامعة.

جولة مدبولي بمدينة العلمين الجديدة



وأكد مدبولي أن دعم القيادة السياسية حقق طفرة غير مسبوقة للتعليم الجامعي في كل ربوع الوطن، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الجامعات الأهلية تعد نموذجًا دوليًّا معاصرًا لجامعات الجيل الرابع، موضحًا أن البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الأهلية تستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

جولة مدبولي بمدينة العلمين الجديدة



وأشاد رئيس الوزراء بإمكانات جامعة العلمين الدولية، وقيامها بإبرام شراكات دولية مع عدد من الجامعات الأجنبية الكُبرى، والتي بموجبها ستتيح للطلاب الحصول على شهادات مزدوجة.

جولة مدبولي بمدينة العلمين الجديدة



وأشار رئيس الوزراء إلى الدور المهم الذي تؤديه الجامعات في المجتمع، مشيدًا بحركة التطوير الشاملة التي تشهدها الجامعات المصرية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية تسهم في إتاحة تعليم مُتميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متميزة تواكب العصر، وتُلبي احتياجات سوق العمل، من خلال تأهيل خريجين قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، فضلًا عن تمتعها ببنية أساسية متطورة ومناسبة للبحث العلمي، تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية، للمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه خطط التنمية في مصر.

جولة مدبولي بمدينة العلمين الجديدة



وقدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عرضًا تناول تفاصيل خطة الوزارة في التوسع في الجامعات الجديدة، لافتًا إلى أنها تستهدف الانتهاء من إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، هي: أسيوط الأهلية، وبني سويف الأهلية، وعين شمس الأهلية، والمنصورة الأهلية، وحلوان الأهلية، والزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، وقناة السويس الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، وجنوب الوادي الأهلية، والمنوفية الأهلية، والمنيا الأهلية، وذلك بخلاف بدء الدراسة في 3 جامعات أهلية فعليًا؛ هي: الملك سلمان الدولية، والجلالة، والعلمين الدولية، بجانب جامعة المنصورة الجديدة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، المقرر بدء الدراسة بها خلال العام الجامعي المقبل.

جولة مدبولي بمدينة العلمين الجديدة



وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الهدف من اتجاه الدولة المصرية لإنشاء جامعات أهلية في المدن الجديدة، هو تحقيق تنمية حقيقية ومُستدامة بهذه المدن، موضحًا أن إنشاء جامعات حديثة يسهم في تحقيق التنمية المنشودة.

جولة مدبولي بمدينة العلمين الجديدة



واستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي قدمه الدكتور خالد عبدالغفار حول جامعة العلمين الدولية، والذي أشار فيه إلى أن الجامعة تُعد جامعة من الجيل الرابع، وتتنافس إقليميًا ودوليًا من خلال تقديم تعليم عالي الجودة يرسخ روح الإبداع والابتكار ويبث ثقافة ريادة الأعمال، مضيفًا أن الجامعة تقع على مساحة 150 فدانًا تقريبًا، وتضم 16 كلية: (الهندسة، والدراسات القانونية الدولية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والأعمال، والفنون والتصميم، والدراسات العليا، والعلوم الصحية، وطب الأسنان، والطب، والعلوم الصحية التطبيقية، والصحة العامة، والصيدلة، والسياحة والضيافة، والتمريض، والإعلام والاتصال، والعلوم الاجتماعية والإنسانية).

جولة مدبولي بمدينة العلمين الجديدة



وأضاف وزير التعليم العالي أن الجامعة تضم مكتبة مركزية، وساحات ترفيهية، وملاعب رئيسية، ومستشفًى جامعيًّا، وسكناً للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، يضم 4 آلاف غرفة، يجري تجهيزها حاليًّا لاستقبال الطلاب، فضلًا عن 9 مبانٍ أخرى، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد أيضًا مع بعض الفنادق لتوفير إقامة للطلاب، فضلًا عن توفير وسائل انتقال متميزة داخلية، من وإلى القاهرة والإسكندرية؛ لخدمتهم، فضلًا عن الاتفاق المبدئي مع البنك الأهلي المصري لفتح فرع بمقر الجامعة، واستخراج كروت ذكية لجميع الطلاب لتفعيل الخدمات البنكية.