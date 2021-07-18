«الزراعة» تواصل تحصين الكلاب الضالة لحماية المواطنين من السعار

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية تحصين الكلاب الضالة لحماية المواطنين من مرض السعار والحفاظ على الصحة العامة، حيث تم تحصين وترخيص نحو 5841 كلب.

وقال الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إن مشكلة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعــــاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة مهي الطب البيطري و الصحة و المحليات والبيئة وتعتبر الأماكن المهجورة وتراكم القمامة العامل الرئيسى فى تكاثر وانتشار الكلاب الضالة حيث لاتقتصر ظـــاهــرة انتشار الكلاب الضالة علـــى نقـــل الأمراض المشتركة وأهمهـــا مرض السعار بل تمتد إلى ما تسببه هذه الحيوانات من حالات الرعب والهلـــع والتخويف وماينتج عنها من إصابات عضوية ونفسية للآدميين .

وكشفت التقارير الواردة للإدارة العامة للأمراض المشتركة بالهيئة البيطرية من المديريات على مستوى الجمهورية بلغت إجمالى أعداد الكلاب المحصنة خلال شهر نحو 3208 حيـــوان بينما بلغت إجمالى أعداد الرخص المستخرجة 2633 رخصة.