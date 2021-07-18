الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تواصل تحصين الكلاب الضالة لحماية المواطنين من السعار

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية تحصين الكلاب الضالة لحماية المواطنين من مرض السعار والحفاظ على الصحة العامة، حيث تم تحصين وترخيص نحو 5841 كلب. 

وقال الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إن مشكلة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعــــاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة  مهي الطب البيطري و الصحة و المحليات والبيئة وتعتبر الأماكن المهجورة وتراكم القمامة العامل الرئيسى فى تكاثر وانتشار الكلاب الضالة حيث لاتقتصر ظـــاهــرة انتشار الكلاب الضالة علـــى نقـــل الأمراض المشتركة وأهمهـــا مرض السعار بل تمتد إلى ما تسببه هذه الحيوانات من حالات الرعب والهلـــع والتخويف وماينتج عنها من إصابات عضوية ونفسية للآدميين .

وكشفت  التقارير الواردة للإدارة العامة للأمراض المشتركة بالهيئة البيطرية من المديريات على مستوى الجمهورية بلغت إجمالى أعداد الكلاب المحصنة خلال  شهر نحو 3208 حيـــوان بينما بلغت إجمالى أعداد الرخص المستخرجة 2633 رخصة. 

الزراعة تواصل تحصين الكلاب الضاله لحماية المواطنين مرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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