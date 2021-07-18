كشف لغز العثور على جثة رضيع في حمام عيادة نساء بالبدرشين

نجحت جهود رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف لغز العثور على جثة رضيع داخل حمام عيادة نساء وتوليد بمنطقة البدرشين، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أرملة دخلت في علاقة آثمة مع أحد أقارب زوجها، شاب أصغر منها 16 سنة، وحملت منه سفاحا، وأنه عقب حملها تخلصت من الطفل، الجنين، داخل العيادة وفرت هاربة، وتمكن رجال المباحث من ضبطها.

كان اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، يفيد بتلقيه بلاغا من طبيبة نساء وتوليد بعثورها على طفل حديث الولادة متوفي داخل الحمام بالعيادة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة رضيع حديث الولادة، جثة الطفل الرضيع، لا توجد إصابات ظاهرية.

وتحفظ رجال المباحث على دفتر العيادة لمراجعة كشف المرضي الذين يحضرون إلى العيادة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الطبيبة والعاملين في العيادة للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة رصدت دخول سيدة إلى العيادة، وتغيبها قرابة 40 دقيقة، ثم خرجت من الحمام وفرت هاربة من العيادة.

وبعرض صورة السيدة على الطبيبة أكدت أنها لم تقم بالكشف، وبعرض صورتها على العاملين في العيادة أكدوا أنها دخلت العيادة وجلست فى غرفة الانتظار ثم دخلت الحمام وعقب خروجها من الحمام فرت هاربة، وأنها لم تقدم لحجز دور فى الكشف.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة أرملة 36 سنة، ولديها 6 أولاد، وأنها على علاقة غير شرعية مع أحد أقارب زوجها، شاب أصغر منها 16 سنة، وحملت منه سفاحا، وعقب حملها تخلصت من الطفل، الجنين، داخل عيادة نساء وتوليد وتركته جثة في الحمام وفرت هاربة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأنها حملت سفاحا عن طريق علاقة غير شرعية مع أحد أقارب زوجها المتوفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.