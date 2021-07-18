الأحد 18 يوليو 2021
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عالم

ولي العهد السعودي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من سلطان عمان

سلطان عمان وولي
سلطان عمان وولي العهد السعودي

تلقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا اليوم الأحد، من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

وأعرب سلطان عمان خلال الاتصال، عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي، على ما وجده من حفاوة وحسن استقبال خلال زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية، مقدمًا له التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قدم ولي العهد السعودي، الشكر لسلطان عمان، "معبرًا عن التهنئة له بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من التطور والنماء".

زيارة سلطان عمان إلى السعودية

وفي وقتٍ سابق من يوليو الجاري، أجرى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية تلبيةً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في أول محطة خارجية لسلطان عمان، منذ توليه مقاليد الحكم بالسلطنة. 

وخلال الزيارة، عقد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والسلطان هيثم بن طارق، جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات، وذلك بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قلادة "الملك عبدالعزيز" تقديرًا للسلطان هيثم بن طارق، فيما قدم سُلطان عُمان، لخادم الحرمين الشريفين، وسام "آل سعيد" الذي يعد أرفع الأوسمة العمانية بالسلطنة.

وشهد الجانبان، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني، وذلك بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. 

ووقع المذكرة من الجانب السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى جانب نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، وذلك بهدف التنسيق المستمر بين البلدين في جميع المجالات.

ولي العهد السعودي سلطان عمان اتصالا هاتفي ا السلطان هيثم بن طارق الأمير محمد بن سلمان السعودية عمان

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