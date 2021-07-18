على غرار ياسمين عبد العزيز.. نجوم وقعوا ضحية للأخطاء الطبية

أبزرهم محمود عبد العزيز وسعاد نصر

على مدار الساعات القليلة الماضية، اشتعلت منصات مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الدعاء للفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز التي وقعت تحت خطأ طبي أدى إلى دخولها في غيبوبة تامة، وتتواجد الآن داخل غرفة الرعاية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة.

ترصد "الدستور" في السطور التالية النجوم الذين وقعوا ضحية للأخطاء الطبية:

ياسمين عبد العزيز

خضعت النجمة ياسمين لعملية جراحية وهي استئصال لتكيس على المبيض، ولكن حدثت مضاعفات خلال العملية استلزمت إزالة جزء من الأمعاء، أعقبه حدوث «صدمة تسممية»، واستلزمت حالتها نقل أكياس من الدم والبلازما، حيث أعلن الفنان تامر مجدي أنها في غيبوبة تامة منذ أكثر من 14 ساعة، وسيجرى لها عملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

إيمان الحصري

قبل عدة أشهر تعرضت الإعلامية إيمان الحصري لوعكة صحية أجرت على إثرها عملية جراحية، ونتيجة أيضا لخطأ طبي داخل العملية تدهورت حالتها، وقامت بعدها بالعديد من العمليات الجراحية، ولكن دون جدوى، ولم يكشف بعد تفاصيل ما تعرضت له، وسبب كل هذا، لكنها لم تظهر على الشاشات منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

سعاد نصر

فقدت حياتها إثر جرعة تخديرية زائدة بعد أن دخلت غرفة العمليات لتخضع لجراحة شفط دهون بسيطة.

محمود عبد العزيز

دخل للقيام بجراحة من أجل إصلاح ضرر في أسنانه، وتسبب في إصابته بفيروس أدى لإصابته بسرطان انتشر في كامل جسده، ثم فقد حياته وتوفي في 12 نوفمبر 2016.

حورية فرغلي

تعرضت حورية لتشويه في الأنف، إثر عملية في أنفها بعد أن سقطت من على الحصان وتعرضت لكسر فيها سبب لها إعوجاج، ومنذ ذلك الحين فقدت حورية حاسة الشم والتذوق لحوالي 4 سنوات، وقامت بالعديد من العمليات.

ومؤخرا بدأت في الظهور مجددا بعد إجراء بعض العمليات الناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية، وعادت لشكلها السابق، وستعود في الأيام المقبلة لجمهورها الحبيب.