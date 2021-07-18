إيطاليا تسجل 3 وفيات و3127 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، عن تسجيل 3 حالات وفاة بكورونا اليوم الأحد مقابل 13 حالة امس السبت، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة بشكل طفيف من 3121 إلى 3127 حالة.

وسجلت إيطاليا 127867 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثانية أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وسجلت في إيطاليا منذ بداية الجائحة 4.29 مليون إصابة.

إيطاليا: إعطاء 61 مليون جرعة من لقاحات كورونا

وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، أنه تم إعطاء 61 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ582 ألفًا و919 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرًا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 29 أسبوعًا، فيما أعلنت عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل عام و24 أسبوعًا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.