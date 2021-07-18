محمود الليثي ينتهي من تسجيل «رجولة برجولة» ويطرحها في عيد الأضحى

يستعد المطرب محمود الليثي، لطرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "رجولة برجولة"، في عيد الأضحى، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو.

وطرح المطرب الشعبي محمود الليثي أحدث أغنياته التى تحمل اسم "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو.

وانتهى المطرب محمود الليثي مؤخرا من تصوير كليب جديد يجمعه بالفنانة مايا دياب على طريقة الدويتو يحمل اسم "حطالى روج" فى بيروت من كلمات ملاك عادل وتوزيع اسلام شيبسي وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.

وكان قد حقق المطرب الشعبى محمود الليثى نجاحا من خلال أغنيته "قشطة بالزبادى" على موقع يوتيوب، والتي استعان من خلالها بالراقصة البرازيلية لورديانا، واقتبس الليثى لحن أغنية "جدو على" التى قدمها المطرب محمد ثروت للأطفال، وحققت أغنية قشطة بالزبادى ملايين المشاهدات.

محمود الليثى طرح أكثر من أغنية الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى.

محمود الليثى طرح أكثر من أغنية الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبي.

ويستعد المطرب محمود الليثي خلال الفترة المقبلة، لإحياء عدد من الحفلات الغنائية المختلفة سواء في الأفراح أو في مناطق الساحل بينما يستعد لتجربة سينمائية جديدة مع المنتج احمد السبكي الذي تعاون معه في أكثر من عمل فني خلال الفترة الأخيرة وحققت بعض النجاحات المختلفة، فيما صر ح من قبل، أنه يعتبر المنتج احمد السبكي الأب الروحي له.