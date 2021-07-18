الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة وضبط أطرافها

مشاجرة
مشاجرة

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبحيرة وضبط أطرافها، فى إطار جهود أجهزة وزراة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة بحدوث مشاجرة بين 2 من أصحاب محلات الجزارة والعاملين لديهما بدائرة القسم.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (مالك محل جزارة "مصاب بجروح قطعية، و4 عاملين بذات المحل) طرف ثانى: (مالك محل جزارة –"مصاب بجروح قطعية متفرقة، و4 عاملين بذات المحل) بسبب خلافات بين مالكى المحلين تدخل على إثرها باقى أفراد الطرفين وتبادلوا خلالها التعدى بالضرب بالعصى والأسلحة البيضاء، ونتج عن ذلك إصابة مالكى المحلين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة (2 سكين – 4 عصا) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
 وتم نقل المصابان لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة المستشفيات الأجهزة الأمنية اجهزة الامن وزراة الداخلية مشاجرة بالأسلحة مديرية أمن البحيرة

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