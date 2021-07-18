الأحد 18 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون يدعو إلى التزام «الحذر» عشية رفع القيود الصحية في بريطانيا

بوريس جونسون
بوريس جونسون

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مواطنيه، اليوم الأحد، إلى التزام "الحذر"، عشية رفع غالبية القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا في إنجلترا رغم تصاعد عدد الإصابات مجددًا.

وقال المسئول المحافظ في شريط مصور نشر على تويتر: "أرجوكم أن تتحلوا بالحذر وتنتقلوا غدًا إلى المرحلة التالية من رفع الاغلاق ملتزمين كل الحذر والاحترام الواجبين حيال الآخرين، مع الأخطار المستمرة الناتجة من المرض"، مذكرًا بأن المتحورة دلتا التي ينسب إليها ازدياد عدد الاصابات منذ أسابيع "شديدة العدوى".

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون القيود الصحية كورونا انجلترا

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

«غيبوبة تامة».. فنان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

الإعلان رسميًا خلال ساعات.. آخر تطورات الموقف بشأن الأسعار الجديدة للبنزين

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

تعرف على كيفية التسجيل في اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

خير الدعاء في هذا اليوم.. الأدعية المستحبة في يوم عرفات

«عملية خطيرة».. ماذا كتب الفنانون لـ ياسمين عبد العزيز؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

مؤمن المحمدي

الاتحاد المختلط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

ماجد حبته

محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

صور

بعثة الأهلى «أبطال العاشرة» تصل إلى القاهرة

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية» تدين اقتحام متطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى

الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى المبارك

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتدي على المصلين