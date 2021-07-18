جونسون يدعو إلى التزام «الحذر» عشية رفع القيود الصحية في بريطانيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مواطنيه، اليوم الأحد، إلى التزام "الحذر"، عشية رفع غالبية القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا في إنجلترا رغم تصاعد عدد الإصابات مجددًا.

وقال المسئول المحافظ في شريط مصور نشر على تويتر: "أرجوكم أن تتحلوا بالحذر وتنتقلوا غدًا إلى المرحلة التالية من رفع الاغلاق ملتزمين كل الحذر والاحترام الواجبين حيال الآخرين، مع الأخطار المستمرة الناتجة من المرض"، مذكرًا بأن المتحورة دلتا التي ينسب إليها ازدياد عدد الاصابات منذ أسابيع "شديدة العدوى".

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.