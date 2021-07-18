د.توفيق أكليمندوس يكتب: فصول حاسمة (1)

استقبل أعضاء في مجلس الوزراء النائب الشاب ذائع الصيت. جاء الشاب الملقب بالملا المجنون ومعه مذكرة وتسبقه سمعته كواحد من أحسن الخبراء في شؤون الشرق الأوسط– فيما كان يسمي "المسألة الشرقية". المجلس كان في حيرة٬ طالما اعتقد الحكام أن مصلحتهم تقتضي الإبقاء علي الإمبراطورية العثمانية وتقديم العون لها حتي تقف حائط صد أمام تقدم الروس نحو المتوسط٬ وقبل الحرب الكبرى بسنوات عديدة اقتنعوا أن هذه السياسة لم تعد فعالة أو مجدية وبدأوا يستولون علي أراضي ومحافظات الإمبراطورية التي تهمهم استراتيجيا ومنها مصر... وعندما اندلعت الحرب تحالف الباب العالي مع ألمانيا ودخل الحرب الكبرى إلي جوارها. وأصبح السؤال هل علينا تفكيك الإمبراطورية؟ وكيف نمنع صداما بين الحلفاء حول المغانم؟

نحن٬ وفقا للمؤرخ البريطاني جيمس بار٬ في لندن٬ يوم ١٦ ديسمبر ١٩١٥... الأرستقراطي الشاب عضو مجلس العموم الخبير في شؤون الشرق الأوسط الذي تم استدعائه اسمه مارك سايكس٬ هو في النصف الثاني من العقد الرابع لعمره٬ كتب عدة مؤلفات توحي أنه ضليع في اللغتين العربية والتركية٬ وفي الواقع لايتكلم أيهما. ولكن ثقته في نفسه وأسلوبه في الكلام يخفيان جهله. بمعني أدق معرفته عن البلاد هي معرفة سائح ينفق ببذخ ورحالة يحاول أن يكتشف الاراضي البعيدة عن الطرق العمومية... و سايكسفهم من التجول في المدن التي ما زالت تحت إمرة العثمانيين ومن ملاحظة حالها وحال المرافق العامة والصحة العامة أن الإمبراطورية تعيش سنواتها الأخيرة. ولكنه لم يري ولم يفهم أن الصحافة والتلغراف والسكة الحديد والبريد وسعوا مدارك العرب وغيروا للأبد الشرق الأوسط.

يقول لنا بار أن أربعة رجال حضروا الاجتماع مع سايكس. أولهم رئيس الوزراء آسكويث٬ العائد للعمل بعد انهيار عصبي٬ والذي كان يخشي من تصاعد الأزمة و"الخناقة" مع الفرنسيين حول المسألة الشرقية٬ قد يبدو هذا الخوف غير عقلاني ولكن فرنسا والمملكة المتحدة كادتا تدخلان حربا لصراع حول تقاسم الأراضي والتحكم في منابع النيل وجنوب السودان ١٦ سنة قبل هذا الاجتماع.

وتسببت أزمة الثقة بين الدولتين في استبعاد خطط لعملية حربية تستهدف الاستيلاء عليالاسكندرونة لتوجيه ضربة قوية للإمبراطورية ومنع أي هجوم بحري محتمل علي مصر. فرنسا كانت حصلت علي "وعد" بريطاني يفيد أنه ليس للمملكة المتحدة مطامع في سوريا وكانت تخشي أن الاستيلاء البريطاني علي الاسكندرونة مقدمة لخيانة.

ثاني الحاضرين هو اللورد كيتشنر فاتح السودان ووزير الحربية وثالثهم وزير الذخائر لويد جورج -رأس الوزارة فيما بعد- كاره الإمبراطورية العثمانية والمحبذ لتفكيكها لحساب المملكة المتحدة والرابع هو اللورد بالفور رئيس الوزارة السابق ووزير البحرية والذي كان يخشي انهيار الإمبراطورية العثمانية لأنه كان يري أن المملكة المتحدة لن تستطيع علي المدي الطويل دفع تكلفة التوسع علي حسابه.

قال سايكس أن التوصل سريعا إلي اتفاق مع الفرنسيين حول المسألة الشرقية٬ اتفاق قوامه تفاهم محدد حول وضع سوريا، بات ضروريا. وسأله بالفور ما هو نوع التفاهم الذي تبتغيه... ورد سايكس أعتقد أنه يتعين أن نحتفظ لأنفسنا بميناء حيفا وجنوبها. وانزعج بالفور لهذا الرد. وقال أن هذا التمدد شرق مصر في منطقة صحراوية سيضعف من قبضة الإمبراطورية علي مصر ولا تقويها. ويهب كيتشنر للدفاع عن سايكس قائلا أن التحكم في حيفا وجنوبها سيكون مقدمة للتحكم في شبه الجزيرة العربية. ويواصل بار عرض النقاش... بالفور يريد تصورا محددا عما يترك لفرنسا ويرد سايكس مقترحا منطقة بين عكا وكركوك٬ لويد جورج يريد تمزيق الإمبراطورية العثمانية ويسأل هل الاتفاق يسبق العمليات الحربية ويتفادي سايكس الرد خوفا من إغضاب كيتشنر... رئيس الوزراء يتوجس من دخول "عش دبابير القبائل العربية" ولكنه وجه بضرورة التوصل إلي اتفاق مع الفرنسيين ثم قامبتفويض الآخرين في الأمر...

هذا الاجتماع كان بالغ الأهمية ولكننا لا نريد أن نختزل تاريخ تقسيم الشرق الأوسط بين فرنسا والمملكة المتحدة فيه ثم في مفاوضات بين السير مارك سايكس والدبلوماسي الفرنسي جورج بيكو. أولا كان هناك في دوائر الحكم في بريطانيا خبيرا في الشؤون العربية لا يقل كفاءة عن سايكس... وهو طبعا لورانس العرب. وكان الفاعلون البيروقراطيون موزعين بين لندن والقاهرة... هناك المندوب السامي في القاهرة و"المكتب العربي" ووزاراتي الخارجية والدفاع ومكتب الهند.

يتبع

الكاتب حاصل علي درجة دكتوراة الدولة الفرنسية في العلوم السياسية ومدير وحدة الدراسات الأوروبية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

