«جونسون» يتمسك بقرار رفع قيود كورونا فى بريطانيا ويدعو إلى الحذر

تمسك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، بقرار رفع قيود كورونا في بريطانيا ولكنه دعا إلى الحذر.

وكانت قد سجلت بريطانيا 54674 إصابة جديدة بكوفيد-19 ارتفاعا من 51870 إصابة في اليوم السابق في أعلى زيادة يومية للإصابات بالمرض منذ ستة أشهر، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز البريطانية.

فيما سجلت بريطانيا خلال الأيام الأربعة الماضية أعلى زيادات يومية منذ 15 يناير عندما أعلنت بريطانيا تسجيل 55761 إصابة جديدة.

وسجلت البلاد 41 وفاة جديدة بالمرض خلال 28 يوما من تشخيص الإصابة به، انخفاضا من 49 وفاة الجمعة.

من جانبه، كان قد أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، السبت، إصابته بفيروس كورونا.

وقال جاويد الذي حصل على جرعتي لقاح مضاد لـ"كوفيد- 19"، إنه لا يشعر سوى بأعراض خفيفة.



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وأضاف الوزير في تغريدة: "هذا الصباح أثبتت الفحوصات إصابتي بـ(كوفيد- 19)"، موضحا أنه أجرى اختبارا سريعا وفي انتظار الحصول على نتيجة اختبار "بي سي آر".



وقال: "أنا في انتظار نتيجة اختبار (بي سي آر)، لكن لحسن الحظ أنني كنت قد حصلت على التطعيم، والأعراض التي أشعر بها خفيفة".

وأظهرت الإحصاءات البريطانية تسجيل 48553 إصابة جديدة في أكبر رقم يومي منذ 15 يناير، حيث ارتفعت الحالات بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة من انتشار متحور "دلتا" الأكثر عدوى.

وحذرت الحكومة من أن الإصابات اليومية قد تصل إلى 100 ألف هذا الصيف، وهو مستوى لم يسبق الوصول إليه خلال الجائحة.

وأظهرت بيانات يوم الخميس 63 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس، وهي أكبر زيادة يومية منذ 26 مارس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 128593.

وتواصل بريطانيا مكافحتها لجائحة كورونا، على الرغم من استمرار خفض القيود الإغلاق في البلاد.