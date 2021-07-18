الأحد 18 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اقتحم مأمورية ترحيلات.. حقيقة خلاف نجل الإخوانية هويدا طه مع ضابط شرطة

الامن
الامن

كشف مصدر أمني عن حقيقة ما تناولته بعض القنوات الإخوانية بالخارج حول ما بثته الإثارية هويدا طه "المذيعة السابقة بإحدى القنوات المناوئة"، من ادعاءات بتعرض نجلها للحبس نتيجة خلاف مرورى مع أحد الضباط، مشيرًا إلى أن حقيقة الواقعة أن نجلها الإخواني قد حاول اقتحام مأمورية ترحيلات أحد العناصر الإخوانية والمرتبطة به عقب انتهاء جلسة محاكمته، وتصوير سيارة الضابط باعتباره "خلافًا مروريًا"  بهدف إثارة المواطنين ضد الشرطة.

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وعرضه على النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة نتيجة لادعاءاتها الكاذبة.

خلاف مرورى القنوات الاخوانية هويدا طه الشرطة العناصر الإخوانية

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