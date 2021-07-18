تامر حسين يدعو رامي صبري لتخطي أحزانه واستئناف نشاطه الغنائي

وجّه الشاعر الغنائي تامر حسين رسالة إلى المطرب رامي صبري يواسيه خلالها بعد فقدانه شقيقه كريم خلال الأيام الماضية ويشجعه على استئناف نشاطه الفني والغنائي لتخطيه هذة المحنة.

وكتب تامر حسين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “صديقى وأخى الغالى رامي صبري أنا عارف زعلك وحُزنك على كريم الله يرحمه ويعوضكم بكُل الخير وعايزك تهرب من زعلك ده بالشغل والنجاح ماتستسلمش كريم كان شايفك مثل أعلى ومتشرف بنجاحك دايمًا عايزك أنجح واحد خُد وقتك بس إرجع كمل يارامى بعد العيد انا عارف كمية المُناسبات اللى إنت لغيتها ومقدر بس لازم نقف على رجلينا”.

أضاف:“ماحدش بيغير قدره ياصديقى وبعدين احنا كلنا إخواتك وضهرك وسندك ومش هزعل معاك تانى والا نقفش اعتبرنى زى كريم أخوك الصغير وربنا يهون عليك أى صعب وباستسمحك انى هبقى أرجع أشير الأغانى بتاعتنا اللى تعبت فيها وعملت مجهود عشان تنزل تعمل حفلات في الصيف والناس تسمعها وده طلب كل أصحابك المقربين وأعزمنى فى العيد عندك ؟ الغدا اللى بحبه”.

تامر حسين

واختتم تامر حسين منشوره قائلاً: “ الله يرحمك ياكريم ويغفرلك ويعوض أهلك كل الخير ويخفف عنهم أمين، وعايز كل الناس المحترمة اللى عندى تشجع رامى يخرج من اللى هو فيه بكلامكم الطيب وكل حبايب رامى يبقوا جنبوا أنا كتبت الرسالة هنا فى العلن عشان لو بعتهاله لوحده مش هتأثر زى ما ناس كتير ولاد حلال يفضلوا وراه ".

وتوفي الإثنين الماضي كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري بعد غرقه في مياه ترعة المريوطية بعد أن أعلنت المطربة شذى عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "البقاء والدوام لله كريم صبري شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمه الله".