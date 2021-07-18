تعرض دور السينما عدة أفلام في عيد الأضحى 2021، وتقدم «الدستور» عرضا سريعا لها.

أسماء أفلام عيد الأضحى 2021 في دور السينما



البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. تدور أحداثه حول الصراعات التي تحدث بين الزوجين، ويقوم بدور البطل الفنان كريم عبد العزيز حيث يجسد شخصية إعلامي معروف يكشف الحقائق بطريقة تنكرية يشاركه البطولة دينا الشربيني.

فيلم العارف.. تدور فكرته حول "فكرة حرب العقول" ويجسد البطل شخصية يونس الذي يعيش مع أسرته في شقة بوسط البلد ويقوم بسرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت ويعيش داخل صراع ضمن الأحداث.

الفيلم بطولة أحمد عز ومحمود حميدة، مصطفى خاطر، أحمد فهمي أحمد خالد صالح.

موسي.. خيال علمي تدور أحداثه حول بطل الفيلم الذي يجد نفسه وحيدا فيقرر اختراع روبوت ويطلق علية اسم "موسي" ليصبح صديق له وتتطور الأحداث.

الفيلم بطولة كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار وصلاح عبدالله وسارة الشامي وأسماء أبو اليزيد.

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