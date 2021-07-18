الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسماء أفلام عيد الأضحى 2021 في دور السينما

أسماء أفلام عيد الأضحى
أسماء أفلام عيد الأضحى

تعرض دور السينما عدة أفلام في عيد الأضحى 2021، وتقدم «الدستور» عرضا سريعا لها.

 

أسماء أفلام عيد الأضحى 2021 في دور السينما
 

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. تدور أحداثه حول الصراعات التي تحدث بين الزوجين، ويقوم بدور البطل الفنان كريم عبد العزيز  حيث يجسد شخصية إعلامي معروف يكشف الحقائق بطريقة تنكرية يشاركه البطولة دينا الشربيني.

فيلم العارف.. تدور فكرته  حول "فكرة حرب العقول" ويجسد البطل شخصية يونس الذي يعيش مع أسرته في شقة بوسط البلد ويقوم بسرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت ويعيش داخل صراع ضمن الأحداث.

الفيلم بطولة أحمد عز ومحمود حميدة، مصطفى خاطر، أحمد فهمي أحمد خالد صالح.
موسي.. خيال علمي تدور أحداثه حول بطل الفيلم الذي يجد نفسه وحيدا فيقرر اختراع روبوت ويطلق علية اسم "موسي" ليصبح صديق له وتتطور الأحداث.

الفيلم بطولة كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار وصلاح عبدالله وسارة الشامي وأسماء أبو اليزيد.

 

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الإنس والنمس.. بطولة الفنان محمد هنيدي وملك شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد ومحمد حافظ، ويعرض بعد تاجيل عدة مرات بسبب الأحداث الجارية.

ليلة العيد.. تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يتبني قضية زواج القصيرات وختان الإناث والعنف وقهر المراءة بشكل عام، وهو بطولة الفنانةً يسرا، غادة عادل، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، عبير صبري، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، والقديرة سميحة أيوب.

أفلام عيد الأضحى 2021 فيلم العارف البعض لا يذهب للمأذون مرتين الانس والنمس ليلة العيد دور السينما

رئيس التحرير

وائل لطفي

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