الأحد 18 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«أبوك بلس» تُمدد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022

النفط
النفط

قررت مجموعة كبار مصدري النفط "أوبك +"، اليوم الأحد، زيادة حصص إنتاج أعضائها من النفط 0.4 مليون برميل باليوم، على أساس شهري بدءًا من أغسطس 2021 حتى التخلص التدريجي من التعديل على الإنتاج بنحو 5.8 مليون برميل في اليوم في سبتمبر 2022.
وأضاف القرار، حسبما نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن المجموعة ستعمل على تقييم تطورات السوق وأداء الدول المشاركة في ديسمبر 2021.
وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال اجتماعات وزارية عقدت، اليوم الأحد، عبر الإنترنت في إطار الاجتماع الـ 19 لوزراء الطاقة في المجموعة، العمل على إنهاء مستويات الخفض في إنتاج النفط المعمول بها عند 5.8 مليون برميل يوميا بنهاية شهر سبتمبر من العام 2022 "إذا سمحت ظروف السوق النفطية".
وأشار وزير الطاقة السعودي، إلى تلقيه خطابا من نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك يؤكد فيه دعم روسيا قرار مجموعة "أوبك+".
بدوره أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، دعم بلاده قرار "أوبك+" والتزامها بهذه المجموعة والعمل معها لبذل قصارى الجهد لتحقيق توازن في السوق لصالح الجميع، معربًا عن شكره للسعودية لما قامت به من دور بناء للتوصل إلى الاتفاق .
وقال المزروعي "إن مجموعة أوبك + هي مجموعة قوية وملتزمة وتتحمل عبئا كبيرا بالنيابة عن منتجي النفط في العالم من أجل تحقيق التوازن في السوق ولتمكين العالم أن يستعيد انتعاشه من بعد الجائحة.
وأكد الأعضاء في الاجتماع الوزاري، على الاستمرار في الالتزام بآلية عقد اجتماعات وزارية شهرية لمنظمة أوبك وخارجها طوال مدة إعلان التعاون، لتقييم أوضاع السوق واتخاذ قرار بشأن تعديلات مستوى الإنتاج للشهر التالي، مع السعي لإنهاء تعديلات الإنتاج بحلول نهاية سبتمبر 2022.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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