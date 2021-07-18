«كوكيز على شكل خروف».. حلوى للأطفال في عيد الأضحى

يعتبر "الخروف".. أهم رمز من رموز عيد الأضحى المبارك، ويسعد الأطفال بكل الهدايا التي يمكن أن تقدم لهم خلال أيام العيد وتحمل اسم الخروف أو شكله، وفي السطور التالية نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير "كوكيز" تلك التي يعشقها الأطفال بالفعل، ولكن هذه المرة على شكل خروف العيد.

من أجل تحضير كوكيز على شكل خروف نحتاج ما يلي:

350 جرام من الدقيق متعدد الاستخدامات.

125 جرام سكر بودرة.

200 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

بيضة ورشة ملح.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

أما عجينة السكر التي نقوم بتشكليها على صورة الخروف، فلتحضيرها نحتاج إلى:

3 أكواب من السكر البودرة.

نصف كوب من النشا.

معلقة صغيرة من ماء الورد.

ألوان طعام.

والآن بعد تحضير المكونات نتعرف على طريقة التحضير:

لتحضير الكوكي نحتاج إلى وعاء، ونضع به السكر والزبدة والبيضة والفانيليا والملح

أضيفي الدقيق تدريجياً واعجني بيديك حتى تتماسك العجينة جيداً، وقومي بفرد العجينة على سطح صلب وقطّعيها بواسطة قطّاعة دائريّة، وبعدها نضع قطع الكوكيز على صينية وأدخليها إلى فرن محمّى حتى تنضج وتصبح ذهبيّة اللون.

ولتحضير عجينة السكر، نقوم بإحضار وعاء، نمزج فيه السكر والنشاء جيداً، وبعدها نقوم بخلط المقادير الجافة وأضيفي شراب الذرة وخلاصة اللوز.

اعجني المكونات جيداً حتى تتماسك العجينة وإدهني يديك بقليل من الزبدة واعجني جيداً للحصول على لون أبيض ناصع.

خذي كمية صغيرة من العجينة ولونيها بملوّن الطعام الأسود أو اللون الذي تفضلي بيه تزين الخروف، وإفردي عجينة السكر التي باللون الأبيض على ورق زبدة وقطّعيها بواسطة قطاعة دائرية.

ضعي العجينة على الكوكيز، واصنعي دوائر صغيرة على العجينة مع مراعاة رفع القشة بسرعة عن العجينة حتى تعطي الشكل الموجود في الصورة.

بعدها قومي بفرد العجينة السوداء وقطّعيها بأيّ أداة دائرية صغيرة، وبالسكين، أفصلي أطراف العجينة للحصول على شكل أذان الخروف.

وبواسطة عود خشبيّ صغير، إعملي الأنف، ولتزين العيون، كوّري قطع صغيرة جداً من العجينة البيضاء وأخرى أصغر باللون الأسود وضعيها على الخروف.