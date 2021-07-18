ننشر برنامج مسابقة ملكة جمال مصر 2021 حتى النهائيات (صور)

يشارك حوالي 40 متسابقة منقسمين ما بين الحصول على لقب ملكة جمال مصر، ولقب ملكة جمال المراهقات على أن تمر المسابقتين بعدة مراحل متشابهة سويًا لتتويج في النهاية الوصيفات والملكة بلقب ملكة الجمال لعام 2021.

وخلال السطور التالية يقدم "الدستور" برنامج ملكات الجمال حتى موعد المسابقة المقرر 10 سبتمبر المقبل.

قالت الدكتورة آمال رزق، رئيسة مسابقة ملكة جمال مصر، إن البرنامج يبدء بخضوع المتسابقات لسيشن تصوير بعدسة المصور أحمد عرفة، ومن ثم التدريبات وزيارة مستشفيات للعمل الخيري ومعالجة الأطفال وتدعيم الملكات لهم، وتقديم المساعدات المالية والمعنوية بالإضافة لتقديم هدايا للأطفال ايضًا واللعب معهم ومشاركتهم الأنشطة الخاصة بهم، من خلال قضاء يوم كامل معهم.

وأضافت رزق لـ "الدستور" أن زيارات ملكات الجمال تشمل ايضًا يوم كامل لزيارة المؤسسات الخيرية في طنطا، ومحافظة الإسكندرية لزيارة أشهر المعالم الخاصة بالمحافظة أبرزها مكتبة الإسكندرية.

وتابعت: يضم برنامج المتسابقات أيضًا تحدي بينهم في اللياقة واختيار أكثرهن إلتزامًا بالتعليمات الصحية والرشاقة، وتحدى آخر وهو صنع فساتين من مواد مُعاد تدويرها، والتحدي الثالث وهو اختيار شخصية لكلًا منهما مؤثرة من الزمن الجميل أو من الحاليات والحديث عنها مع الحفاظ على نفس شكلها الخارجي وتسريحة شعرها ايضًا.

وخضعت المتسابقات خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين لعدة اختبارات أمام لجنة التحكيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وتكونت اللجنة من الفنانة حورية فرغلي، الفنان فراس سعيد، مصمم الأزياء بهيج حسين، ملكة جمال مصر 2020 نسمة عطا الله، ملكة جمال مصر مروة طلعت.

ونصحت نسمة عطا الله، ملكة جمال مصر 2020، الفتيات بالحفاظ على رشاقتهن من خلال عدم الزيادة في تناول الأصناف التى تحتوى على نشويات، والعمل على ممارسة الرياضة حتى بالمنزل ما لا يقل عن 25 دقيقة، والتقليل من الدهون، ومن الممكن مشاركة صديق في هذه العادات للتشجيع، تحميل تطبيق على الموبايل ليساعدك في تطبيق ما سبق.