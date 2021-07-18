الأحد 18 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجوم الفن يساندون «ياسمين عبدالعزيز» بعد تدهور حالتها الصحية

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

حرص عدد كبير من نجوم الفن علي دعم ومساندة الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن طريق قيامها بكتابة منشورات دعم لها عبر حساباتهم الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تدهو حالتها الصحية بشكل كبير. 

ياسمين عبدالعزيز

وكتب الفنان أحمد حلمي عبر حسابه الرسمي علي “إنستجرام”: "أختي الغالية ياسمين بتعمل عملية صعبة ممكن تدعولها تقوم بالسلامة"، فيما كتب الفنان أحمد السقا "اللهم بحق هذة الأيام المباركة أن تشفي ياسمين شفاءًا لا يغادره سقمًا"، فيما كتبت الفنانة مني زكي "يارب بحق الأيام الكريمة دي تقومي بالسلامة يا ياسمين وترجعي لأولادك وبيتك ادعولها تقوم بالسلامة". 

ياسمين عبدالعزيز

فيما كتبت الفنانة أنغام "ألف سلامة عليكي يا ياسمين يارب الشفاء العاجل"، فيما كتب كريم فهمي "ادعهولها بالشفاء إن شاء الله هتقومي قوية زي ما أحنا عارفينك ربنا يشفيكي يا ياسمين يارب"، وكتبت الفنانة زينة "من فضلكم ادعوا لياسمين ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة هي محتاجة دعوة منكم". 

ياسمين عبدالعزيز

وكانت "الدستور" قد علمت من مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أنها دخلت أحد المستشفيات في المعادي لإجراء إحدى العمليات الجراحية، وبعد انتهاء العملية اكتشف الفريق الطبي المعالج لها وقوع خطأ طبي كبير، وعلى الفور تم عمل جراحة أخرى لمعالجة هذا الخطأ، ولكن أصيبت الفنانة بتلوث بكتيري أدى لدخولها في غيبوبة،  ويتابع الفريق الطبي المعالج لها حاليًا حالتها الصحية بدقة لمحاولة الخروج من الأزمة. 

ياسمين عبدالعزيز

و يشار إلي أن ياسمين عبد العزيز كانت قد شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "اللي مالوش كبير" إلى جانب زوجها أحمد العوضي ومع الفنانين خالد الصاوي، ومحمود حافظ، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغني، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، عايدة رياض، وآخرين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي.

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز نجوم الفن مساندة النجوم لياسمين عبدالعزيز تطورات حالة ياسمين عبدالعزيز ازمة ياسمين عبدالعزيز أنغام احمد حلمى منى زكي كريم فهمي زينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

الإعلان رسميًا خلال ساعات.. آخر تطورات الموقف بشأن الأسعار الجديدة للبنزين

«غيبوبة تامة».. فنان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

تعرف على كيفية التسجيل في اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

«عملية خطيرة».. ماذا كتب الفنانون لـ ياسمين عبد العزيز؟

خير الدعاء في هذا اليوم.. الأدعية المستحبة في يوم عرفات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

مؤمن المحمدي

الاتحاد المختلط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

ماجد حبته

محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

صور

بعثة الأهلى «أبطال العاشرة» تصل إلى القاهرة

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية» تدين اقتحام متطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى

الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى المبارك

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتدي على المصلين