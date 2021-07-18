نجوم الفن يساندون «ياسمين عبدالعزيز» بعد تدهور حالتها الصحية

حرص عدد كبير من نجوم الفن علي دعم ومساندة الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن طريق قيامها بكتابة منشورات دعم لها عبر حساباتهم الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تدهو حالتها الصحية بشكل كبير.

ياسمين عبدالعزيز

وكتب الفنان أحمد حلمي عبر حسابه الرسمي علي “إنستجرام”: "أختي الغالية ياسمين بتعمل عملية صعبة ممكن تدعولها تقوم بالسلامة"، فيما كتب الفنان أحمد السقا "اللهم بحق هذة الأيام المباركة أن تشفي ياسمين شفاءًا لا يغادره سقمًا"، فيما كتبت الفنانة مني زكي "يارب بحق الأيام الكريمة دي تقومي بالسلامة يا ياسمين وترجعي لأولادك وبيتك ادعولها تقوم بالسلامة".

ياسمين عبدالعزيز

فيما كتبت الفنانة أنغام "ألف سلامة عليكي يا ياسمين يارب الشفاء العاجل"، فيما كتب كريم فهمي "ادعهولها بالشفاء إن شاء الله هتقومي قوية زي ما أحنا عارفينك ربنا يشفيكي يا ياسمين يارب"، وكتبت الفنانة زينة "من فضلكم ادعوا لياسمين ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة هي محتاجة دعوة منكم".

ياسمين عبدالعزيز

وكانت "الدستور" قد علمت من مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أنها دخلت أحد المستشفيات في المعادي لإجراء إحدى العمليات الجراحية، وبعد انتهاء العملية اكتشف الفريق الطبي المعالج لها وقوع خطأ طبي كبير، وعلى الفور تم عمل جراحة أخرى لمعالجة هذا الخطأ، ولكن أصيبت الفنانة بتلوث بكتيري أدى لدخولها في غيبوبة، ويتابع الفريق الطبي المعالج لها حاليًا حالتها الصحية بدقة لمحاولة الخروج من الأزمة.

ياسمين عبدالعزيز

و يشار إلي أن ياسمين عبد العزيز كانت قد شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "اللي مالوش كبير" إلى جانب زوجها أحمد العوضي ومع الفنانين خالد الصاوي، ومحمود حافظ، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغني، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، عايدة رياض، وآخرين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي.