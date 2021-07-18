نيجيريا: ارتفاع إصابات كورونا يشير لاحتمالية دخول البلاد موجة ثالثة من الوباء

رجح المدير العام للمعهد النيجيري للبحوث الطبية البرفيسور باباتوندي سالاكو، دخول البلاد في موجة ثالثة من وباء فيروس كورونا المستجد، في ظل الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بالفيروس المسبب لكوفيد-19.

وأعرب سالاكو - في تصريحات إعلامية أوردها موقع "أول أفريكا" الإخباري اليوم الأحد - عن قلقه إزاء ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية في البلاد، محذرًا من احتمالية دخول نيجيريا في موجة ثالثة من الوباء.

كما شدد على ضرورة بذل الجهود اللازمة لإعداد البلاد لأي احتمالية .. مضيفًا: "بدأنا نشهد زيادة في معدل الحالات الإيجابية في لاجوس، ولا بد أن تكون هذه إشارة إلى دخولنا في موجة ثالثة".

وأوضح المسؤول النيجيري: "لن أقول إننا دخلنا بالفعل، لكنها فرصة لنا للاستعداد لأن الكثير من النيجيريين قد تساهلوا ولم يعودوا يمتثلون لجميع الإرشادات المرتبطة بكوفيد-19".

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 189.9 مليونا حتى صباح اليوم الأحد فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.6 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 189 مليونا و 998 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 82 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3,6 مليارات من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.