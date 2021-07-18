41 وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، 8 آلاف و698 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى مليون و491 ألفًا و712 إصابة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 7 آلاف و964 حالة شفاء جديدة من الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و356 ألفا و267 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 17 ألفًا و830 حالة، بعد تسجيل 41 حالة وفاة جديدة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 189.9 مليونا حتى صباح اليوم الأحد فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.6 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 189 مليونا و 998 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 82 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3,6 مليارات من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.