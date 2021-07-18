عبور المركبات من أنفاق قناة السويس والكباري العائمة مجانًا أول أيام عيد الأضحى

أصدر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قرارًا بالسماح بعبور جميع المركبات مجاناً في جميع محاور العبور على طول القناة للمعديات وسلسلة الكباري العائمة والأنفاق العملاقة أسفل القناة، مجاناً، أول أيام عيد الأضحى المبارك وذلك لمشاركتهم فرحة العيد.

ويأتي ذلك في إطار الدور التاريخي للهيئة بربط ضفتي القناة و تسهيل عبور المواطنين بمدن القناة الثلاث.

كان رئيس هيئة قناة السويس، أكد أن القناة كانت سباقة في إعداد رؤية شاملة للتطوير والتحديث، وذلك عبر إطلاق استراتيجية التطوير 2023، والتي جاءت استكمالاً للقرار التاريخي بحفر قناة السويس الجديدة، التي مثلت نقلة نوعية في تاريخ القناة، فكان من الضروري أن يتزامن معها رؤية شاملة، للحفاظ على مكانة القناة كأهم وأقصر ممر ملاحي يربط بين الشرق والغرب.

وبدأت قناة السويس في تطوير المجرى الملاحي بإنشاء 10 جراجات بحرية في القناة الأصلية والجديدة، مخصصة لانتظار السفن في حالات الطوارئ، بما لا يعيق حركة الملاحة، بالإضافة لإنشاء 37 قيسون لرباط السفن بمنطقة البحيرات المُرة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة البحرية لكافة السفن العابرة بقناة السويس، فضلاً عن تنفيذ أعمال التكريك، بغرض أداء الصيانة الدورية لكامل المجرى الملاحي حفاظاً على مستوى الأعماق بالقناة من عمليات الإطماء الناتجة عن حركة السفن.

وأوضح أن قناة السويس حرصت على تحديث الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، وبانضمام وحدات بحرية جديدة لأسطول هيئة قناة السويس، من أبرزهم أربع قاطرات بحرية حديثة، بقوة شد 70 طناً،وقاطرتين بقوة شد 8 أطنان، تم بنائهم بخبرات وسواعد المهندسين والفنيين المصريين بترسانة بورسعيد البحرية والشركات التابعة للهيئة، بالإضافة إلى 7 لنشات إرشاد، فضلاً عن الكراكة الميقاتي والكراكة مهاب مميش أحدث وحدة بحرية في أسطول الهيئة.

هذا بالإضافة لتطوير أقسام الإنقاذ بالهيئة، من خلال التعاقد على شراء قاطرات بحرية عملاقة، ذات قدرات شد كبيرة، وأوناش متعددة الأغراض، مجهزة للتعامل مع سفن الحاويات العملاقة، ووحدات بحرية متطورة لدعم عمليات الإنقاذ.

كما تم التعاقد على 3 لنشات هي الأحدث لمكافحة التلوث والانسكاب بترولي، ومتوقع دخولهم الخدمة خلال الشهر الجاري.