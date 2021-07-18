«الطاقة العالمي» يناقش إعادة تدوير «CO2» في الاقتصاد الدائري غدا

يستضيف مركز سياسة الطاقة العالمي ندوة عبر الإنترنت لمشاركة النتائج الرئيسية لتقرير جديد بعنوان "فرص وحدود إعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون CO2 في اقتصاد الكربون الدائري.. الاقتصاد التقني واحتياجات البنية التحتية الحرجة وأولويات السياسة".

"الطاقة العالمي" يناقش إعادة تدوير CO2 في الاقتصاد الدائري إفتراضيًا غدًا.

وتهدف الندورة الافتراضية عبر الإنترنت التي يستضيفها مركز سياسة الطاقة العالمي إلى عرض تقرير يساهم في مساعدة المستثمرين وواضعي السياسات على فهم القضايا الرئيسية وحدود التكنولوجيا والتنقل في المشهد الديناميكي لإعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون للقطاعات التي يصعب تخفيفها.

وأكد تقرير مركز سياسة الطاقة العالمي أنه على رغم من الجهود المتزايدة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل جذري ومعالجة تغير المناخ، تتوقع آفاق الطاقة أن العالم سيستمر في الاعتماد على منتجات معينة كثيفة الكربون حاليًا لإنتاجها ولكن لديها بدائل محدودة.

وأوضح مركز سياسة الطاقة العالمي أن هذه البدائل المحدودة مثل وقود الطائرات والخرسانة، موضحًا أنه ظهرت إعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون في مواد كيميائية ووقود ومواد قيمة كفرصة للحد من انبعاثات هذه المنتجات، وبهذه الطريقة يعد إعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون حجر الزاوية المحتمل لاقتصاد دائري للكربون يمكن أن يدعم مستقبلًا خالٍ من الصفر.

وستتضمن الندوة عبر الإنترنت عرضًا تقديميًا قصيرًا من قبل الدكتور جوليو فريدمان، كبير الباحثين في CGEP، وAmar Bhardwaj، باحث مارشال وطالب الدكتوراة القادم في جامعة ستانفورد، تليها حلقة نقاش مع قادة في الصناعة والتكنولوجيا وصنع السياسات والحكومة.

وتقوم الندوة عبر الإنترنت بفحص 19 مسارًا لإعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون لفهم الفرص والحدود التقنية والاقتصادية لمنتجات إعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون التي تكتسب دخول السوق وتصل إلى نطاق عالمي، وتحديد أولويات المسارات بناءً على تكلفتها الحالية وقابليتها للتوسع وإمكانية تحسينها على المدى القصير؛ التوصية بسياسات مستهدفة لدعم الابتكار والنشر في إعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون، بما في ذلك البنية التحتية والمشتريات التي تدعم تسويق البحث والتطوير الناجح.