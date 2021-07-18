البورصة: بدء تنفيذ صفقة بيع بنك «بلوم - مصر» 25 يوليو

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك المؤسسة العربية المصرفية حتى عدد 300 مليون سهم، تمثل حتى نسبة 100% من أسهم رأسمال بنك بلوم - مصر.

وقالت البورصة، في إفصاح لها اليوم الأحد: "تستمر فترة سريان عرض الشراء لمدة 10 أيام من جلسة تداول 25 يوليو، إلى نهاية جلسة تداول 5 أغسطس المقبل 2021، على أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال 5 أيام عمل من تاريخ إعلان نتيجة عرض الشراء".

ووفقًا للبورصة المصرية، يبلغ إجمالي قيمة عرض الشراء 6.7 مليار جنيه، ويتم سداده بما يعادله بالدولار الأمريكي، وفقًا لمتوسط سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي المصري والذي يعادل 427.04 مليون دولار.

وفي وقت سابق، قالت الهيئة العامة للرقابة المالية: إن بنك المؤسسة العربية المصرفية البحريني قام بإيداع مشروع عرض الشراء الاجباري، للاستحواذ على 300 مليون سهم والذي يمثل حتى 100% من رأس المال المصدر لبنك بلوم- مصر بسعر نقدي 22.33 جنيه للسهم للواحد.

وأضافت الرقابة المالية في بيان لبورصة مصر، أنه سيتم سداد قيمة الصفقة بما يعادله بالدولار وفقًا لمتوسط سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي خلال السبعة أيام السابقة على تاريخ صدور موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الأحد على صعود جماعي، مدفوعة بعمليات شراء استباقية على أغلبية أسهم السوق المتداولة، في ظل التوقعات باستمرار موجة الصعود خلال الأسبوع المقبل.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 658.3 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس30" بنسبة بلغت 81. 0%، بما يعادل 85 نقطة، ليغلق عند مستوى 10646 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% بما يعادل 34.5 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 2509 نقاط، ما ساهم في ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.18%، بما يعادل 40 نقطة، ليغلق عند مستوى 3469 نقطة وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها نحو 1.5 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على حوالى 396.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 50.5 ألف صفقة شراء وبيع.