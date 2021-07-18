الأحد 18 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مدير شركة عذب فتاة وحرق جسدها أثناء علاقة محرمة مقابل 500 جنيه

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بالمعادي بحبس شاب سادي  يعمل مدير شركة بمنطقة المعادي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة الأعمال المنافية للآداب، مع "فتاة ليل"، بعدما اتفق معها مع قضاء ليلة حمراء مقابل 500 جنيه، ولكنه عقب انفراده بها ظهرت عليه ميول سادية بالغة الخطورة حيث قام بتعذيب الفتاة بدنيا وحرقها بمناطق حساسة في جسدها.

- تفاصيل التحريات

وكشفت التحريات، أن المتهم قام بحبس الفتاة داخل منزله، وقام بتعذيبها عن طريق إطفاء السجائر في مناطق حساسة من جسدها، واستمرت وصلة التعذيب واستمتاعه بما يفعل لأكثر من 5 ساعات هدد  خلالها الفتاه من الاستغاثة بصوت مرتفع. 

 وفور خروجه من المنزل، استغاثت الفتاة بالجيران، بعد صراخها، وتمكن الأهالي من إنقاذها ووجدوا أدوات التعذيب، وعثروا على الفتاة عارية وعلى جسدها آثار تعذيب ودماء، وحالتها العامة سيئة وجرى نقلها للمستشفى تحت حراسة أمنية لحين تماثلها للشفاء واستجوابها .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل المجني عليها.

- تعريف الشخص السادي

وعرف الأطباء النفسيين،  الشخص السادي بأنه ذلك الشخص الذي يستمتع بتعذيب الشريك خلال ممارسة العلاقة وعرف وكلما كان عذاب الآخر أقوى، كلما استمتع هذا الشخص في ممارسة الجنس.

وأشار الأطباء النفسيين في العديد من الأبحاث أن التصرفات الشاذة يكون سببها الأساسي عدم طلب الشخص المريض للمساعدة والعلاج، ما قد يورطه في جرائم جنائية يحاسب عليها القانون بسبب الميول الشاذة، وعدم سيطرته على تصرفاته وتعاملاته مع الآخرين .

ويمكن أن يكون الشخص السادي متزوجا، وتكون علاقته طبيعية مع زوجته ويخبئ حالته المرضية، وغيرطبيعية باستدراجه لفتيات ليتمكن من ممارسة حالته المرضية لكن في اغلب الأحيان ينقلب اللقاء لجريمة يجري على إثرها وقوع الطرفين تحت طائلة القانون.

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