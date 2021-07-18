«درة» تفوز بجائزة أيقونة الموضة العربية

تسلمت النجمة درة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة جائزة أيقونة الموضة العربية المقدمة من "theemigala diafaofficial".

درة

وعبرت درة عن سعادتها بهذه الجائزة بالإضافة لحصولها على الإقام الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة وكانت درة قد عادت من مدينة كان الفرنسية بعد أن قامت بتمثيل أحد ماركات المجوهرات الشهيرة هناك.

وهي واحدة من الرعاة الرسميين للمهرجان منذ فترة طويلة وحضرت درة هناك العديد من الفعاليات التي تخص الشركة العالمية، ومنها حفل توزيع جوائز شوبارد “Chopard trophy” للسينمائيين الواعدين بحضور اعضاء لجنة تحكيم المهرجان التي يرأسها المخرج الامريكى الكبير سبايك لي اضافة الى نجوم فرنسين واوروبيين.

درة

وحضرت أيضا العرض الخاص لفيلم من المسابقة الرسمية "de son vivant “ بحضور مخرجة الفيلم وابطاله ومنهم النجمة الفرنسية الكبيرة كاثرين دي نيف، وحضرت حفلة دار شوبارد السنوية التي تقام على هامش مهرجان كان.

وقامت بتسجيل حلقة مع رايا برنامج سكوب مع ريا على “إم بي سي” ثم سافرت إلى دبي لتكريمها في حفل ضيافة هناكـ وهذه هي المرة الرابعة التي تشارك فيها درة في فعاليات مهرجان كان ثلاثة منها مع شركة المجوهرات الشهيرة ومرة مع وفد من شباب السينمائيين التونسيين اثناء إحتفال المهرجان بالسينما التونسية.

درة

وبهذا تصبح درة هي الفنانة العربية الوحيدة التي تمثل هذه الشركة العالمية ونشرت الشركة صورها عبر صفحاتها ومواقعها الرسمية، مع السفراء العالميين لها النجمات maggie gyllenhaal - katheryn winnick - Julian Moore - Bella hadid.

على صعيد أخر تنتظر درة عرض فيلمها الجديد "الكاهن" في شهر سبتمبر القادم وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان ابو لبن ويشاركها البطولة كل من النجوم جمال سليمان وحسين فهمي ومحمود حميدة وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب.