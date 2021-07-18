«الليثي»: بث شعائر الحج ويوم عرفة لجميع الاذاعات والتليفزيونات

صرح الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية انه تم التنسيق مع جميع القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية العربية والإسلامية لبث شعائر الحج والوقوف بعرفة.

وأضاف الليثي، أنه سيتم النقل التليفزيوني والإذاعي نقلًا عن التليفزيون السعودي، في تغطية وبث مباشر مفتوح، من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدءًا من يوم التروية حتى يوم الثالث عشر من الشهر، لنقل مناسك الحج من منى وعرفات، ومزدلفة، والنقل المباشر لصلاتَيْ الظهر والعصر جمعًا وقصرًا مع خطبة عرفات، ثم الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة بالإضافة إلى نقل صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام والمسجد النبوي يوم العاشر من ذي الحجة.

برنامج واحد من الناس

وكان برنامج" واحد من الناس "الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي قد قدم احتفالية خاصة بمناسبة وقفة عرفات وعيد الاضحي المبارك وأذيعت علي جزئين يومي الجمعة والسبت في العاشرة مساء علي شاشة الحياة.

واستضاف الإعلامي عمو الليثي في سهرة الجمعة من برنامج واحد من الناس الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين والذي كشف أسرار عن مشواره مع الإنشاد والابتهالات، وكيف تأثر بوالده الشيخ ياسين التهامي، كما يكشف عن كواليس حصولة علي جائزة "جلوبال ميوزك أوراد"

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وفي سهرة السبت التقي عمرو الليثي مع الشيخ رمضان عبد الرزاق، والذي تحدث عن فضائل يوم عرفة والأدعية والعبادات المستحبة في هذة الأيام المباركة، كما كشف عن الأسرار الخفية والرسائل الروحية والقيم الانسانية لعيد الاضحي المبارك.

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وتم إذاعة هذه الاحتفالية الدينية الخاصة مع عمرو الليثي علي جزئين يومي الجمعة والسبت في العاشرة مساء ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة.