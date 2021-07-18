يستعد عدد كبير من نجوم الطرب والغناء لاحياء عدة حفلات غنائية خلال أيام عيد الأضحى المبارك والذي يفصلنا عنه ساعات قليلة، ويشارك مجموعة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي جمهورهم الأحتفال بعيد الأضحى في عدة مناطق متفرقة بجمهورية مصر العربية.

ويرصد الدستور في التقرير التالي خريطة حفلات عيد الأضحى 2021

تامر حسني

تامر حسني:

يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 21 يوليو الجاري الموافق ثاني أيام عيد الأضحى وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشاملي، ضمن فعاليات "مهرجان العلمين الموسيقي".

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 5 فئات، وتبدأ الفئتان الأولى والثانية بملبغ 3500 جنيه، والفئة الثالثة بمبلغ 1750 جنيها، والفئة الرابعة بمبلغ 850 جنيها، والفئة الخامسة والأخيرة بمبلغ 500 جنيه مصري.

مسار اجباري

مسار اجباري

تستعد فرقة مسار إجبارى لإحياء حفل غنائي فى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وذلك على مسرح الزمالك فى تمام الساعة السابعة مساء. وتعد تلك أول حفل لها على مسرح الزمالك، وستقدم الفرقة خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها التى يعشقها جمهورها ومنها "أنا هويت، زيك أنا، متخافش من بكره، نهايات الحكاوى".

وائل جسار - محمود الليثي - أمينة

وائل جسار - محمود الليثي - أمينة

يحيي كل من المطرب اللبناني وائل جسار والمطرب الشعببي محمود الليثي والمطربة الشعبية أمينة حفلًا غنائيًا يوم 23 يوليو الجاري خامس أيام العيد ضمن فعاليات مهرجان العلمين الصيفي، والذي يقام بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

ومن المقرر أن يقام حفل وائل جسار ومحمود الليثي وأمينة يوم 23 يوليو المقبل داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة العلمين الجديدة، وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على أكثر من فئة حيث تتراوح الأسعار من 3000 جنيه مصري إلى 500، فالفئة الأولى بـ 3000 والفئة الثانية بمبلغ 2500 جنيه، والفئة الثالثة بمبلغ 1250 جنيهًا، والفئة الرابعة بمبلع 580 جنيهًا، والفئة الخامسة والأخيرة بمبلغ 500 جنيه مصري.

وائل جسار

كما يحيي وائل جسار حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم 22 يوليو الجاري الموافق ثالث أيام عيد الأضحى وذلك في أحد الفنادق الكبرى، بمحافظة الإسكندرية.

ويقدم المطرب اللبناني وائل جسار خلال الحفل، عدد كبير من أشهر أغنياته التي يعشقها الجمهور ومنها: “غريبة الناس ، بتوحشينى، جرح الماضي، مشيت خلاص، النهاية واحدة، عمر واحد، خلينى ذكرى، مخبى ايه” وغيرها من الأغنيات.

شيرين عبد الوهاب

وتحتفل النجمة شيرين عبد الوهاب بعيد الأضحى مع جمهورها بحفل غنائي كبير داخل إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك.