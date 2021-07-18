الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بتوفير الرعاية الطبية لطالبة تعاني من مرض نادر

محافظ المنوفيه يزور
محافظ المنوفيه يزور طالبة تعاني من مرض نادر

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية،  اليوم، بمكتبه بطالبة تبلغ من العمر 17 عاما بالفرقة الأولى بكلية الآداب جامعة المنوفية، و تعاني من مرض نادر عجز الأطباء عن تشخيصه والوصول إلى علاج له، و ذلك استجابة لها عقب استغاثتها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي. 


و استمع محافظ المنوفية من والدي فتاة عن الحالة الصحية لابنتهما والتي تعاني من هذا المرض النادر منذ عامها الأول والذي أثر على حياتها، و قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة تساعدها على تحمل نفقات علاجها، مع دراسة إمكانية توفير كرسي متحرك كهربائي يساعدها على الحركة ، كما وجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها و إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، مؤكدا على متابعته الشخصية لحالة الفتاة حتى تتماثل الشفا ، كما كلف المحافظ مندوبا من إدارة العلاقات العامة بتوفير سيارة لنقلها إلى منزلها .


وأكد محافظ المنوفية ، أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم ، مؤكداً علي حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم المساعدة والدعم لذوي الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية.

 

المنوفية يساعد طالبة جامعة المنوفية التواصل الاجتماعي محافظ

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وائل لطفي

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