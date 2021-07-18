سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مركز أبنوب لمتابعة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أجرى العميد محمد صلاح، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، جولة مفاجئة لمركز ومدينة أبنوب لتفقد عدد من القطاعات المختلفة للتأكد من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، و قام بالمرور في بعض شوارع المدينة يرافقه تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، وتم المرور على الطريق الدائري ومدخل كوبري شعلان ولاحظ وجود حفرة عميقة بجوار مدخل الكوبري وأمر بردمها حفاظا على حياة المارة من المواطنين وسلامتهم.

كما شملت الجولة حي البستان وشارع الجمهورية ومنطقة الكافتريا القديمة وطريق الحوشة، وتلاحظ وجود كميات من المخلفات وتراكم كميات من الاتربة، وكلف رئيس المركز ونواب المركز بتلافي هذه الملاحظات وتكثيف حملات النظافة الدورية على مدار اليوم لرفع كافة المخلفات من الشوارع والطرق أولا بأول، كما تم المرور على بعض المحال التجارية والكافتيريات للتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

- التشديد على أهمية المتابعة المستمرة والدورية للقطاعات المختلفة

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، قد شدد على أهمية المتابعة المستمرة والدورية للقطاعات المختلفة والتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين بطريقة سليمة ولائقة، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة وتطوير الخدمات في كافة القطاعات على مستوى المحافظة وخاصة قطاع النظافة.

وبذل المزيد من الجهد لنظافة وتجميل الشوارع والميادين وخلق بيئة نظيفة وحضارية بكافة المراكز مشيراً إلى العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

جولة للسكرتير المساعد بأبنوب (10)

جولة للسكرتير المساعد بأبنوب (7)

جولة للسكرتير المساعد بأبنوب (8)

جولة للسكرتير المساعد بأبنوب (4)

جولة للسكرتير المساعد بأبنوب (5)