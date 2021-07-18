الأحد 18 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

في ثامن أيام الامتحانات

«التعليم» ترصد 7 حالات غش فى «فلسفة الثانوية»

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أدى 255 ألفًا و353 طالبًا وطالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة "الفلسفة والمنطق"، وذلك في اليوم الثامن من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية)، بإجمالي 225 طالبًا وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 1179 طالبًا وطالبة.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان. 

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية. 

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات.

 

ورصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (7) حالات غش منهم حالة نشر و(6) حالات غش وهم:

 

- الطالب "م.ه.ا" بإدارة أبوكبير  بمحافظة  الشرقية نظرًا لحيازة موبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "ا.ع.ا" بإدارة سمالوط  بمحافظة المنيا نظرًا لضبط تابلت واستخدامه في الغش.

 - الطالب "م.ع.ع" بإدارة إهناسيا بمحافظة بنى سويف نظرًا لضبط سماعة بلوتوث داخل الأذن وأخرجها طبيب اللجنة بصعوبة. 

- الطالب "ز.م.م" بإدارة غرب طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط جهاز تابلت بشريحة خارجية.

- الطالبة "ا.م.ع" بإدارة السنطة بمحافظة الغربية نظرًا لضبط تليفون محمول مغلق.

- الطالبة "ر.م.ح" بإدارة شبرا خيت بمحافظة البحيرة نظرًا لضبط تليفون محمول.

- الطالب "م.ع.ف" بإدارة ديرمواس بمحافظة المنيا نظرًا لحيازة تليفون محمول، وسماعة بلوتوث لاستقبال الإجابات. 

وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

 

جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان "الفيزياء" بإجمالي 392 ألفًا و863 طالبًا وطالبة. 

لجان الامتحانات محافظة الغربية الوزير التربية والتعليم رئيس وزارة التربية والتعليم الجمهورية رضا الدور الثاني امتحانات الثانوية وزارة التربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأهلى بعد سحب الزمالك التهنئة بدورى الأبطال

تعرف على مواقيت صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات الجمهورية

«الصحة» توضح طرق تجنب الإصابة بعدوى كورونا بعد تلقى اللقاح

ضمن «حياة كريمة».. توصيل الغاز لـ1337 قرية بتكلفة 16 مليار جنيه

«آراب نيوز»: مصر والسودان لن يقبلا بالقرار الأحادي في «إدارة السد»

دخلت في غيبوبة تامة.. فنان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـياسمين عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

مؤمن المحمدي

الاتحاد المختلط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

ماجد حبته

محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

صور

بعثة الأهلى «أبطال العاشرة» تصل إلى القاهرة

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من اقتحام المستوطنين لـ«الأقصى»

500 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فلسطين تطالب بموقف دولي حازم لوقف عدوان الاحتلال على «الأقصى»