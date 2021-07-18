الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمود الشيمى ينضم لصناع فيلم "تماسيح النيل"

محمود الشيمي
محمود الشيمي

انتهى الفنان محمود الشيمي، من تصوير دوره فى فيلم "تماسيح النيل"، والمنتظر طرحه خلال الأسابيع القادمة بدور العرض السينمائية.

فيلم "تماسيح النيل" تم تصويره بين محافظة الأقصر وأسوان وانتقل فريق العمل لاستكمال التصوير بالقاهرة، حيث يجري تصويره على متن أحد مراكب النيل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، كريم عفيفي، ويزو، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز.

جدير بالذكر أن محمود الشيمي انتهي من تصوير الجزء الثاني من المسلسل السعودي "اختراق"، والذي كان من المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني لعام 2021 لكن تم تأجيله، والمسلسل يشارك في بطولته مى سليم، والسورى نضال نجم، والفنان السعودي محمد العيسى، والمذيعة مها منصور وعدد آخر من النجوم، تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.

كما شارك محمود الشيمي في السباق الرمضاني بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.

محمود الشيمي

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