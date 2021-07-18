الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

تطورات حالة ياسمين عبدالعزيز الصحية.. خطأ طبى أدخلها فى غيبوبة

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

علم "الدستور" من مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز أنها دخلت أحد المستشفيات في المعادي لإجراء أحد العمليات الجراحية، وبعد انتهاء العملية اكتشف الفريق الطبي المعالج لها وقوع خطأ طبي كبير. 

وعلى الفور تم عمل جراحة أخرى لمعالجة هذا الخطأ، ولكن أصيبت الفنانة بتلوث بكتيري أدى لدخولها في غيبوبة، ويتابع الفريق الطبي المعالج لها حالياً حالتها الصحية بدقة لمحاولة الخروج من الأزمة. 

- أحمد العوضي يطلب الدعاء لها 

وكان الفنان أحمد العوضي قد كشف، أمس، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عن دخول زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز في حالة صحية سيئة وطلب الدعاء لها من محبيها وجمهورها. 

 وكتب الفنان: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم"، فيما كتب وائل عبدالعزيز، شقيق ياسمين عبدالعزيز: "كل اللي اقدر اقوله دلوقتي إن ياسمين حالتها خطرة ادعولها". 

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز كانت قد شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "اللي مالوش كبير" إلى جانب زوجها أحمد العوضي، ومع الفنانين خالد الصاوي، ومحمود حافظ، ودنيا عبدالعزيز، وأحمد عبدالله محمود، وأحمد سعيد عبدالغني، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، عايدة رياض، وآخرين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينرجي.

وكانت الفنانة تستعد للعودة للسينما بفيلم جديد يحمل اسم "حظاظا بظاظا"، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في موسم رمضان الماضي، وتعد ياسمين من بين أهم نجمات السينما والدراما في مصر آخر 20 عاما، وذلك لأنها النجمة الوحيدة التي تصدرت شباك التذاكر وأفيشات السينما والدراما من نجمات جيلها، واستطاعت تحقيق نجاحات كبيرة سواء بالمشاهدات في التليفزيون والمنصات الإلكترونية أو الإيرادات للأعمال السينمائية.

ياسمين عبدالعزيز تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز تلوث بكتيري خطأ طبي احمد العوض وائل عبدالعزيز

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تطورات حالة ياسمين عبدالعزيز الصحية.. خطأ طبى أدخلها فى غيبوبة

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