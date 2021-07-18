الأحد 18 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لينك بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2021

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2021.. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي الدعم النقدي تكافل وكرامة بلغ 3.8 مليون أسرة مستفيدة خلال يوليو الجاري، بميزانية تقدر بحوالي 20 مليار جنيه، بما يضم 14 مليون مستفيد من الدعم النقدي من2003 حتى العام الجاري 2021 بنسبة زيادة 500%.

وأضافت الوزارة فى تقرير صادر عنها، أن 33.4 مليون شخص بقاعدة بيانات الأسر الفقيرة والأقرب للفقر، وهو ما يساعد على وصول الدعم لمستحقيه.

 

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2021 

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2021.. أكدت وزارة التضامن، أنه يحق للمواطنين الاستعلام عن شكاوى برنامج تكافل وكرامة عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة وهو
https://tk.moss.gov.eg/

 

إجراءات الحصول على الدعم النقدي

صورة الرقم القومي
صور مميكنة من شهادات ميلاد جميع أفراد الأسرة 
صور قسيمة الزواج او الطلاق
صورة مميكنة من بطاقة التموين
صورة شهادة وفاة الزوج
صورة شهادة الهجر او ما يدل على  الانفصال
صور إقرار الوضية للأيتام 
صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب أو الأم 

المعاشات الاستثنائية

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن اكثر من 300 ألف اسرة مستفيدة من المعاشات الاستثنائية، كما تم دعم 20 مليون متضرر من جائجة كورونا بتكلفة 2.4 مليار جنيه بالشراكة مع الجمعيات الاهلية
 

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الآن.. رابط بوابة الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021

«التضامن»: صرف دعم «تكافل» والمتخلفين عن «كرامة» اليوم

الجدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أطلقت برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» بهدف تحسين مؤشرات تنمية الأسرة من خلال مشروطية الرعاية الصحية للطفل والصحة الإنجابية للأم والالتحاق بالتعليم وتغذية الأطفال، كما أن الوزارة تدرس حالياً ربط الدعم النقدى بمشروطية عدم الزواج المبكر،حيث تدرس الوزارة إجراء بعض التعديلات علي شروط الحصول علي الدعم النقدي «تكافل»، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج فتياتهن القاصرات دون السن القانوني للزواج وهو 18 سنة، وذلك حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.
 

ميكنة المعاشات كرامة الجمعيات الأهلية الدعم النقدي جائجة كورونا شروط تكافل وكرامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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