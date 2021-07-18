الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تزامنا مع عيد الأضحى.. إعلان طوارئ واستنفار أمني بمطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة

أعلنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ والاستنفار القصوى بين كافة القطاعات والإدارات التابعة لها، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك والذي يشهد كثافة ركابية وجوية هائلة من وإلى مختلف المدن والعواصم العربية والإفريقية والعالمية، بالإضافة إلى زيادة الرحلات الجوية الداخلية المتجهة الى المدن السياحية المصرية، خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمراء وانتشار فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تشدد الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات والتدابير الأمنية والتأمينية بكافة صالات السفر والوصول وقرية البضائع بالمطار، والطرق الداخلية بين أبنية المطار الثلاثة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة الأمنية على جميع المحاور الرئيسية والفرعية المؤدية إلى مطار القاهرة الدولي والقادمة من شارع صلاح سالم ومحور الفريق طيار أحمد شفيق.

كما تقوم عناصر من المباحث الجنائية بالانتشار داخل وخارج صالات السفر والوصول الدولية والداخلية بالمباني الثلاثة التابعة لمطار القاهرة الدولي لفرض الاستقرار والأمن، في ظل الكثافة الركابية والجوية المتوقع وصولها إلى مطار القاهرة خلال فترة إجازة عيد الأضحى.

كما سيتم التشديد على تفتيش جميع السيارات المتوجهة إلى صالات مطار القاهرة، ونشر عناصر من الشرطة على كافة المنشآت الهامة والحيوية التابعة لوزارة الطيران المدني مثل أبراج المراقبة الجوية ومبنى وزارة الطيران المدني وساحات انتظار السيارات.

كما قامت الجهات المختصة بمطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع جميع الشركات وقطاعات وإدارات الحجر الصحي والطب الوقائي العاملة بالمطار، في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، جراء استمرار انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا، وذلك لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية الوافدة إلى صالات مطار القاهرة الدولي خلال إجازة عيد الاضحى المبارك.

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