الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

السعودية تُعلن جاهزية «جسر الجمرات» لاستقبال الحجاج

حجاج
حجاج

أنهت السلطات السعودية كل استعداداتها وتهيئة مرافق جسر الجمرات، لأداء الحجاج هذا العام نُسك "رمي الجمرات"، والتي تبدأ في أول يوم من أيام التشريق (أول أيام عيد الأضحى)، وتمتد لثلاثة أيام.
ووفق وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الأحد، يحتوي جسر الجمرات على ستة مباني خدمات، تتكون من 12 طابقًا ومبنيين مزودين بمهابط للطائرات، وفيها مصاعد مخصصة لخدمة نقل سيارات الإسعاف بين الأدوار، ويحتوي كل مبنى خدمات على ثلاث محطات كهربائية ومولد كهرباء احتياطي.
كما يضم الجسر 11 مبنى سلالم، منها  أربعة  مبانٍ لنقل الحجاج دخولًا للطوابق، وسبعة  للخروج، ويحتوي كل مبنى سلالم على 28 سلمًا كهربائيًا مرتبطًا بنظام إدارة مبانٍ للتحكم به (BMS)، كما توجد سلالم كهربائية حول الجسر وعددها 20 سلمًا كهربائيًا ليكون إجمالي عدد السلالم 328 سلمًا.
ويحتوي الجسر على 13 نظامًا منها أنظمة للمراقبة التليفزيونية فيها نحو 900 كاميرا، ونظام البث التلفزيوني لأربع قنوات تلفزيونية، ونظام الرسائل التوجيهية، ونظام العد الإلكتروني للحشود، ونظام إنذار الحريق، و226 عربة كهربائية صديقة للبيئة لنقل الحجاج داخل جسر الجمرات والمشاريع المتصلة به.
ويرتبط جسر الجمرات بأربعة أنفاق بأطوال إجمالية 3485 مترًا، ويحتوي على 46 ممشى كهربائيًا لنقل الحجاج، وأنظمة الحماية والحريق والنداء العام والاتصال الداخلي ونظام إلكتروني لفصل الأنفاق أثناء الحريق.
وبلغت تكلفة إنشاء جسر الجمرات في مشعر منى 4 مليارات و200 مليون ريال، والذي يستقبل الملايين من ضيوف الرحمن، عبر ستة طوابق، ارتفاع كل منها 12مترًا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للطابق الواحد 120 ألف حاج لكل ساعة وبإجمالي 500 ألف حاج في الساعة.
وينطلق اليوم موسم حج هذا العام بإجمالي 60 ألف حاج من المتواجدين داخل المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له.

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وائل لطفي

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