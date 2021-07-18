107 إصابات جديدة بكورونا في كرواتيا

أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة مصابي فيروس كورونا في البلاد إلى 361 ألفًا و595 حالة فور تسجيل 107 حالات إصابة جديدة في آخر 24 ساعة.

وذكرت وكالة أنباء "هينا" الكرواتية، نقلًا عن فريق إدارة أزمة "كورونا"، أن أكثر 47% من السكان البالغين تلقوا حتى الآن اللقاحات المضادة، بعدد تجاوز المليون و588 ألف شخص في كرواتيا.

وأضاف أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالوباء ارتفعت إلى 8 آلاف و238 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، بينما بلغ عدد المُتعافين من المرض حتى الآن 352 ألفًا و613 متعافى، بعد شفاء 84 مريضًا في 24 ساعة الأخيرة.



إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 189.9 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 189 مليونًا و998 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و82 ألف حالة.



لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.6 مليار من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.