حلا شيحة توجه رسالة لوالدها: متفهمة خوفك عليا

وجهت الفنانة المعتزلة حلا شيحة رسالة إلى والدها منذ بضع دقائق، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتبت: "حبيبي والدي الغالي أعز الناس بحبك ومحدش حيقدر يخلف بينا أبدا.. وأنا متفهمة حبك وخوفك عليا، وإنت أغلى الناس".

وكانت حلا، أمس، قد انتقدت والدها عبر منشور لها على حسابها على إنستجرام، بسبب حديثه عن زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود، حيث كتبت لوالدها: "الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي، والحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام ورجولة وشهامة نادرة الأيام دي، وأنا لم يخطفني أحد كما قال والدي والكلام ده لا يصح أبداً".

وأضافت: "بوجه كلمة لوالدي الحبيب أن لا يصح أبدا كلامك، مع كامل احترامي لك وللجميع أنا الحمد لله سعيدة في حياتي، ومع زوج اتشرف إنه زوجي وبعتز بيه واحنا أصدقاء قبل أن نكون أزواج".

وكانت حلا قد تصدرت التريند بسبب حديثها عن فيديو كليب "بحبك" الذي جمعها بتامر حسني من فيلم "مش أنا"، حيث كتبت: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة، وخصوصاً بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه سوف يحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وإكدلي إنه حيحترم رغبتي".

وتعرضت حلا لسيل كبير من الانتقادات والهجوم عليها، سواء من صناع السينما وزملائها الفنانين أو عدد كبير من الجمهور بسبب موقفها السيئ تجاه مهنة الفن وتجاه زملائها.