بين سهل و«عيدية تعقّد».. تباين آراء طلاب الثانوية حول امتحان الفلسفة والمنطق

تباينت آراء طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة منبشأن امتحان الفلسفة والمنطق، والتي امتحنوها اليوم كآخر مادة قبل إجازة عيد الأضحي المبارك.

"أخيرا طلعوا مبسوطين"، تعليقات أولياء أمور طلبة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات التابعة لإدارة حدائق القبة، حول الامتحان بعد طمأنة أبنائهم لهم، وتمكنهم من الإجابة على أغلب الأسئلة.

وقالت مروة فاروق، إن مادة الفلسفة كانت سهلة بينما المنطق احتوى على بعض النقاط الصعبة، مؤكدة أنه من أكثر المواد البسيطة التي أدوها منذ بداية الامتحانات.

وتابعت مروة، أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وأكدت أن الوقت تناسب مع عدد الأسئلة.

ومن جهته، أوضح إسلام كمال، طالب، أن أغلب الأسئلة جاءت بشكل مباشر والامتحان سهل.

على الجانب الآخر، شكت بعض طالبات مدرسة "أم الأبطال" بحلوان صعوبة بعض أسئلة امتحان الفلسفة والمنطق، وأكدن أن الأسئلة جاءت محيرة بنسبة كبيرة.

وسادت حالة من الهدوء في محيط المدرسة بعد أداء الامتحان، فيما قالت أخريات أن الامتحان جاء سهلًا.

ومن أمام مدرسة جمال عبدالناصر بالدقي، كانت البسمة عنوان خروج الطلاب من اللجان، مؤكدين أنه جاء سهلا ومباشرا ويخاطب جميع المستويات.

وأشار الطلاب إلى أن أسئلة الامتحان اعتمدت على الفهم والتحليل وليس الحفظ والتلقين.

فيما اشتكى بعضهم من سؤالي الذرة والعولمة في المنطق، كونهما يحتاجان لتفكير طويل.

وغلب البكاء على معظم طلاب لجنة مدرسة خالد بن الوليد بحي المقطم، بسبب صعوبة امتحان الفلسفة والمنطق، من وجهة نظرهم.

وقالت روان أحمد، إن الامتحان كان طويلا وصعبا ولم يتمكن أحد من حله، بينما عبر مجدي عن صعوبة البكاء قائلا: "عايزين يعقدونا حرام عليهم"، فيما استنكرت نهى: "هي دي هدية العيد ليه يجيبوا امتحان معقد بالشكل ده؟!".

وأدى طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية، امتحان مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي عدد 255 ألف و353 طالبا وطالبة.

كما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية)، بإجمالي 225 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 1179 طالبا وطالبة.

وكانت قد فتحت لجان المدارس الثانوية أبوابها، في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، أمام الملاحظين والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، للبدء في اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الإلكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.



يذكر أن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، شدد على أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هو طبقا لجدول الامتحانات المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم، وليس لها علاقة بقرار مد إجازة العيد بداية من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو.

ولفت نائب رئيس عام الامتحانات إلى أن موعد امتحان الكيمياء 17 يوليو في موعده دون تغيير، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية 18 يوليو في موعده دون تغيير، على أن تبدأ إجازة عيد الأضحى للطلاب بداية من 19 يوليو وحتى 23 يوليو، ويستأنف طلاب الشعبة العلمية امتحاناتهم بأداء امتحان الفيزياء السبت 24 يوليو، كما يستأنف طلاب الشعبة الأدبية امتحاناتهم الأحد 25 يوليو بأداء مادة التاريخ.