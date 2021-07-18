الأحد 18 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«ويجز» يتصدر يوتيوب بأغنية عفاريت الأسفلت

ويجز
ويجز

طرح مطرب الراب الشهير “ويجز” أحدث أعماله الغنائية بعنوان “عفاريت الأسفلت” وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتصدر “ويجز” المحتويات الرائجة بأغنية “عفاريت الأسفلت” حيث أحتل المركز الرابع في تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” وحققت الأغنية منذ طرحها أمس 400 ألف مشاهدة.

 

 

 

تفاصيل حفل ويجز في الساحل الشمالي

ويستعد مطرب الراب “ويجز” لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي وذلك يوم 30 يوليو الجاري، وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور مقسمة إلى 3 فئات وتبدأ الفئة الأولى بملغ 750 جنيها للفئة الـ VIP، فيما طرحت الفئة الثانية بمبلغ 500 جنيهًا مصريًا للفئة الـ Gold، فيما جاءت الفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ  250 جنيهًا مصريًا للفئة الـ Silver.

ومن المقرر أن يقدم “ويجز” في الحفل باقة من أشهر أغنية، مثل:"دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، علي بابا، سكرتي، وغيرها".

 

أخر أعمال ويجز الغنائية

وطرح ويجز بالتعاون مع الفايف مؤخرا أغنية بعنوان “خد وهات” وحققت الأغنية نسبة مشاهدة تخطت الـ 3 ملايين مشاهدة.

 

كما طرح ويجز أغنية “أسياد الصوت” والتي حققت نجاحا كبيرا وتخطت نسبة مشاهدتها أكثر من ٥ ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

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وائل لطفي

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