طلب التحريات في مصرع طفلة صدمها «ميكروباص» يقوده طفل بالبدرشين

أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، قرار بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها بعد أن صدمتها سيارة ميكروباص كان يقودها طفل بسرعة جنونية، في منطقة البدرشين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

- تفاصيل الواقعة

كان مركز شرطة البدرشين قد تلقى بلاغا بمصرع طفلة صدمتها سيارة ميكروباص، وانتقل رجال المباحث بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة وبها كسور ونزيف داخلي.

وكشفت التحريات أن الطفلة أثناء عبورها الطريق صدمتها سيارة ميكروباص يقودها طفل ولقت مصرعها في الحال، وتمكنت القوات بإشراف العميد أحمد الوتيدي، رئيس مباحث قطاع الجنوب من ضبط السائق المتهم وتبين أنه طفل يبلغ من العمر 14 عام، وتحرر محضر بالواقعة.

- عقوبة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.