الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تعرف على كيفية التسجيل في اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

الجمهورية الجديدة
الجمهورية الجديدة

يضم اتحاد شباب الجمهورية الجديدة عدد من الكيانات الشبابية، والمبادرات والحركات المعنية بالعمل العام، والتنمية المجتمعية والسياسية و التجمعات الشبابية ويأتي في مقدمتها:
كوادر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، متطوعي حياة كريمة، مجموعة من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، المؤتمر الوطني للشباب، منتدى شباب العالم.
طريقة التسجيل
يتم التسجيل من خلال الموقع الرسمى www.nregypt.com.
شروط التقديم
- أن يتمتع المتقدم/ة بالجنسية المصرية.
- أن يكون سن المتقدم/ة ما بين 18و40 عامًا.
- تقديم ما يثبت انضمامه للفئات الوارد ذكرها:
- شباب النقابيين و طلاب الجامعات
- رواد الأعمال و المثقفون.
- الإعلاميون والصحفيون.
- التنظيمات السياسية و المجتمع المدني.
بعد التسجيل 
سيتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني و ابلاغهم بالخطوات المقبلة.
مكان التدريب
ستتولى الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب NTA تدريب وتأهيل شباب اتحاد الجمهورية الجديدة.
أهدافه
- تكوين مظلة تفاعلية لشباب مصر تعمل على تعزيز الوعى الوطني والاجتماعي و التنموي و السياسي لدى الشباب وتعزيز مهاراتهم و قدراتهم
إشراك الخبرات العلمية من الفئات الشبابية في العمل الوطني في مختلف التخصصات على مستوى الجمهورية بشكل لا مركزي. 
- تنمية القدرات الشبابية من خلال إتاحة المزيد من فرص المشاركة في الحياة المجتمعية وتوفير الفرص التدريبية والمنح التعليمية.
- زيادة الوعى الوطني من خلال تمكين الشباب لتحمل المسؤلية الوطنية تجاه الدولة والمجتمع 
- توسع نطاق الشراكات مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لدعم الكوادر الشبابية ذات الخبرات العلمية والعملية. 
- دعم الحراك المجتمعي الشبابي من خلال توظيف القوى الشبابية من خلال توظيف القوى الشبابية في عمل مؤسسي منظم. 
- تخطيط وتنفيذ وتنسيق أنشطة مجتمعية وطنية لتنمية قدرات الشباب على مستوى المحافظات والاستفادة المثلى من القدرات الإبداعية. 
- زيادة الوعي الشبابي بالقضايا الوطنية ودعم سياسة الحوار المجتمعي البناء. 
- دعم مفهوم العمل السياسي المعنوي بالقضايا الوطنية. 
- دعم وتنفيذ الخطط التنموية المجتمعية وارساء قواعد العمل التطوعي من خلال إتاحة الفرص للكوادر الشبابية للمشاركة الفعالة.

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