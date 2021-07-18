الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يتابع تنفيذ أعمال رصف طريق «لكح - كفر صقر»

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر معدلات الأداء ونسب تنفيذ أعمال رصف طريق “لكح / كفر صقر”، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة معاييرالجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق .

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميداني على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر، أنه جاري تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الرصف لرفع كفاءة البنية التحتية الطرق الرئيسية بالمركز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين لنيل رضاهم، و جاري تنفيذ أعمال رصف طريق “لكح / كفر صقر” بنطاق الوحده المحليه بالقضاه بتكلفه 6 مليون جنيه، حيث بدأت الأعمال في 1 يوليو بإشراف مديريه الطرق والكباري. 

 

الشرقية مستوى طريق خدمات إزالة ملايين

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وائل لطفي

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